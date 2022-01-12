О вакцинациии и ревакцинации костанайцев рассказали в облздраве

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Заместитель руководителя Костанайского областного управления здравоохранения Анжела Бексултанова рассказала о том, как в регионе проходит вакцинация и ревакцинация населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По Костанайской области на 10 декабря, по информации А. Бексултановой, вакцинировано 346 500 человек. Вторым компонентом вакцинировано 329330 человек.

«В том числе препаратом Pfizer 5521 человек привит, из них подростков от 12 до 17 лет - 4400, беременных женщин с 16 по 37 недели - 110 человек, кормящих женщин 1011 женщин», - прокомментировала она.

В регионе также продолжается работа по ревакцинации населения.

«На 10 января ревакцинировано 37922 человека. В наличии в медорганизациях имеется вакцина Pfizer - около 110 тысяч доз, «Спутник V» первого компонента 37 тысяч доз, второго компоненте - 46 тысяч доз. Вакцины QazVac 59976 тысяч доз, Sinopharm - 136938 доз»,- подытожила А. Бексултанова.