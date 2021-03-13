О вакцинации против коронавирусной инфекции рассказали эксперты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские медики рассказали о вакцинации против коронавирусной инфекции и условиях для получения прививки больных онкологическими заболеваниями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам заместителя директора Национального центра общественного здравоохранения Минздрава РК Айнагул Куатбаевой, не от всех инфекционных заболеваний, от которых страдает человечество, в мире есть вакцина. Но даже при наличии только 50-процентной эффективности вакцины, люди не должны отказываться от возможности спасти жизни, так это позволяет не допустить тяжелых осложнений, которые приводят если не к смерти, то к инвалидизации. Ведь полноценная вакцинация населения обеспечивает «коллективный иммунитет», способствует снижению носительства, потому что возбудители не находят восприимчивого человека и «вынуждены» покинуть этот мир, как это случилось с возбудителем натуральной оспы.

«Сегодня до 99,9% территории планеты уже свободны от полиомиелита, Казахстана – от малярии. Не далек тот день, когда мы можем говорить об ограниченной циркуляции вирусов кори и краснухи, паротита. Если мы будем прививаться чтобы обеспечить необходимый уровень коллективного иммунитета, каждый из нас - привитых с гордостью сможет говорить, что внес свой маленький, но достойный вклад в остановке пандемии COVID-19», - сказала Айнагул Куатбаева.

Несмотря на то, что в целом в Казахстане наблюдается уменьшение числа заболевших, растет число заболевших, поступающих в стационары в тяжелом состоянии. Дело в том, что коронавирусная инфекция утяжеляет имеющиеся хронические заболевания и оставляет в организме последствия, с которыми врачам еще предстоит долго бороться. И хотя ученые и медики знают многое о COVID-19, пока нет уверенности в том, что в будущем коронавирус SARS-CoV-2 не покажет нам новые стороны своего существования.

«Коронавирус SARS-CoV-2 мутирует, также как вирус гриппа. И, если взять в качестве примера вакцину против гриппа, то производители каждые 6 месяцев меняют составы вакцин в зависимости от того, какой штамм гриппа циркулирует в это время и на данной территории. Если вирус SARS-CoV-2 перейдет в разряд сезонных вирусов, то производители также, в зависимости от эпидемиологически активного штамма для Южного полушария или Северного полушария, будут менять состав вакцины», - отметила заместитель директора по клинической и научной работе Национального научного центра фтизиопульмонологии Минздрава РК Лаззат Ералиева.

В свою очередь председатель правления АО «КазНИИ онкологии и радиологии», главный онколог Минздрава РК, академик НАН РК, доктор медицинских наук Дилара Кайдарова озвучила рекомендации NCCN, МСК, ASCO, ESMO по вакцинации от коронавируса онкологических пациентов. Так, онкопациенты имеют повышенный риск развития тяжелой формы COVID-19 и смерти от коронавируса, в связи с чем, должны вакцинироваться от SARS-CoV-2, вне зависимости от других показаний (например, возраста) и позиционироваться как приоритетные.

«Смертность онкологических пациентов от COVID составляет от 11 до 35%, в зависимости от локализации, состояния пациента, возраста и так далее. Необходимо вакцинировать всех пациентов с онкологическими заболеваниями, в зависимости от состояния пациента. Следует иметь в виду, что у иммуносупрессивных больных специфический иммунитет может не развиться или сформироваться в более поздние сроки», - объяснила Д.Кайдарова.

По ее словам, при принятии решения о вакцинации пациента со злокачественными новообразованиями, оцениваются риски для пациента, возраст, общее состояние, уровень лейкоцитов и нейтрофилов в крови, прогноз пациента. Кроме того, учитывая то, что имеющиеся на сегодняшний вакцины предполагают двукратное введение, врач-онколог должен принимать решение на основании сроков начала или продолжения лечения (особенно у первичных пациентов). Вакцинация проводится только мРНК вакцинами (не живыми). Таким образом, вакцинация против коронавирусной инфекции показана пациентам, получающим или только начинающим специальное лечение, в том числе трансплантацию гематопоэтических стволовых клеток (не ранее чем через 3 месяца после трансплантации) и иммунотерапию (прием ингибиторов контрольных точек не прекращается); пациенты, направляющиеся на хирургическое лечение, вакцинируются до или после хирургического вмешательства; пациенты с солидными опухолями вакцинируются (по возможности) за 2 недели до начала специализированного лечения; пациенты, получающие цитостатическую терапию, по необходимости вакцинируются по окончании терапии. При этом, необходимо прививать близких родственников и ухаживающих лиц.





Серик Сабеков