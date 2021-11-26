+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -11 °С
Алматы: -2 °С
USD 429.84 EUR 482.32
RUB 5.77 CNY 67.32
Скачать
Новости
Вся лента >>>

О вакцинации подростков, беременных и кормящих мам рассказали в Атырау

26 Ноября 2021 06:30
Поделиться:
О вакцинации подростков, беременных и кормящих мам рассказали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – О вакцинации от коронавируса вакциной Pfizer подростков, беременных и кормящих мам рассказали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Более 360 млрд тенге предусмотрено в 2022 году на повышение зарплаты медработникам
Новый механизм начисления выплат медработникам объяснили в Правительстве Полностью привиты от коронавируса 76,8% населения Китая 422 казахстанца с коронавирусом - в тяжелом состоянии

О вакцинации от коронавируса вакциной Pfizer подростков, беременных и кормящих мам рассказали в Атырау,

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время вакциной Pfizer привито 12 беременных женщин, 72 кормящие матери, 51 подросток в возрасте от 12 до 18 лет. Вакцинация беременных и кормящих женщин проводится в поликлиниках, подростков с согласия родителей в школах.

Как ранее сообщалось, число тяжело болеющих коронавирусной инфекцией назвали в Атырау.



Подписывайтесь на наш канал:

#Атырауская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:

Автор:

Виктор Сутягин

Новости по теме
Более 360 млрд тенге предусмотрено в 2022 году на повышение зарплаты медработникам
Новый механизм начисления выплат медработникам объяснили в Правительстве
Полностью привиты от коронавируса 76,8% населения Китая
422 казахстанца с коронавирусом - в тяжелом состоянии
Популярное
1 Снег и похолодание ожидается в Алматы
2 Где будет проходить линия ЛРТ в Алматы
3 Банковские выплаты – новый вид мошенничества в СКО
4 Густой дым от пожара сняли на видео алматинцы: горит склад
5 Пробивка проспекта Абая в Алматы: движение откроют до конца года
6 Какая погода будет 26 ноября в Казахстане
Читайте также
175 человек выздоровели от пневмонии с признаками КВИ в РК
Коронавирус: какие регионы Казахстана находятся в «красной» зоне
Снег и похолодание ожидается в Алматы
Где будет проходить линия ЛРТ в Алматы
Банковские выплаты – новый вид мошенничества в СКО
Густой дым от пожара сняли на видео алматинцы: горит склад
Пробивка проспекта Абая в Алматы: движение откроют до конца года
Какая погода будет 26 ноября в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив