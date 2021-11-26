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О вакцинации подростков, беременных и кормящих мам рассказали в Атырау
26 Ноября 2021 06:30
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – О вакцинации от коронавируса вакциной Pfizer подростков, беременных и кормящих мам рассказали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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О вакцинации от коронавируса вакциной Pfizer подростков, беременных и кормящих мам рассказали в Атырау,
Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время вакциной Pfizer привито 12 беременных женщин, 72 кормящие матери, 51 подросток в возрасте от 12 до 18 лет. Вакцинация беременных и кормящих женщин проводится в поликлиниках, подростков с согласия родителей в школах.
Как ранее сообщалось, число тяжело болеющих коронавирусной инфекцией назвали в Атырау.
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