О вакцинации подростков, беременных и кормящих мам рассказали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – О вакцинации от коронавируса вакциной Pfizer подростков, беременных и кормящих мам рассказали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О вакцинации от коронавируса вакциной Pfizer подростков, беременных и кормящих мам рассказали в Атырау,

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время вакциной Pfizer привито 12 беременных женщин, 72 кормящие матери, 51 подросток в возрасте от 12 до 18 лет. Вакцинация беременных и кормящих женщин проводится в поликлиниках, подростков с согласия родителей в школах.

Как ранее сообщалось, число тяжело болеющих коронавирусной инфекцией назвали в Атырау.



