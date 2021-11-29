О вакцинации Pfizer рассказали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - О вакцинации Pfizer от коронавирусной инфекции беременных женщин, кормящих матерей и подростков рассказали в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения Атырауской области, в ходе начавшейся вакцинации вакциной Pfizer в регионе привиты 8 беременных женщин, 124 кормящие матери, а также 90 подростков в возрасте от 12 до 18 лет

«Вакцинация женщин проводится на добровольной основе, а подростков - с согласия родителей», - напомнили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области.

Ранее в управлении здравоохранения опровергли фейк о том, что вакцину Pfizer добавляют в еду в школьных столовых Атырау.