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10:40, 09 Март 2021 | GMT +6
О вакцинации населения
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На 5 марта 2021 года в Казахстане первым компонентом вакцинировано 33 279 человек, вторым компонентом - 15 856 человека.
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