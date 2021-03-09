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    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:40, 09 Март 2021 | GMT +6

    О вакцинации населения

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    На 5 марта 2021 года в Казахстане первым компонентом вакцинировано 33 279 человек, вторым компонентом - 15 856 человека.
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