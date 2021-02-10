О вакцинации медицинских работников рассказали в Мангыстауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангыстауской области на сегодняшний день вакцинировано 125 медицинских работников. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля области Газиз Надуев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ЦОК.

По его словам, вакцинация против коронавируса в регионе началась 3 февраля. Прививки вакциной «Спутник V» проводились с 3 по 8 февраля в Актауской городской поликлинике №2. В результате были привиты 125 медицинских работников. Отметим, что осложнений и реакций после вакцинации не зарегистрировано. Все вакцинированные будут находиться под медицинским наблюдением в течение трех дней.

В Мангыстауской области с 27 марта 2020 года по 9 февраля 2021 года зарегистрировано 4 127 случаев коронавирусной инфекции. Из них с жалобами – 1448 (35%), без жалоб – 2679 (65%) случаев. Показатель уровня заболеваемости 560,1. Последний репродуктивный показатель 0,9. Показатель коечного фонда составляет 24%.

«По итогам эпидемиологического анализа более 50% пациентов имели тесные контакты с инфицированными КВИ. С 1 января 2021 года зарегистрировано 66 случаев коронавирусной инфекции среди учеников. Из них оффлайн учатся 29, онлайн - 37.

В целом по области 155 753 учащихся. С 1 января по настоящее время 82 413 детей обучаются оффлайн, 73 340 - онлайн. По школе-интернату 2 329 учащихся. По городу Актау в трех дошкольных учреждениях выявлены случаи коронавирусной инфекции», - сказал Газиз Надуев.

В регионе действуют 7 государственных и частных лабораторий по выявлению коронавирусной инфекции методом ПЦР. Из них 1 Национальный центр экспертизы, 5 частных лабораторий и еще одна лаборатория находится в Жанаозенской городской многопрофильной больнице. Всего в данных лабораториях обследовано 251 785 человек. В среднем 383 человека в сутки проходят ПЦР-исследование.

В области с 1 января созданы 24 мониторинговые группы. С 1 января по 9 февраля проведено 186 рейдов, проверено 2 316 объектов. В ходе рейда выявлены нарушения на 11 объектах, составлены 9 (6 индивидуальных предпринимателей, 3 физических лица) административных протоколов.





Отметим, что в Казахстане 1 февраля началась вакцинация против коронавирусной инфекции подлежащих групп населения. 21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V». В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во втором полугодии - 3-4 млн человек. В целом же российской вакциной от коронавируса планируется вакцинировать порядка 10 млн казахстанцев.

В свою очередь казахстанской вакциной QazCovid-In в рамках 3-й фазы клинических испытаний с 25 декабря 2020 года привиты 3 тысячи добровольцев. Испытания завершатся в конце марта 2021 года. Казахстанской вакцине QazCovid-In выдали временную регистрацию на 9 месяцев.



