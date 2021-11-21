О вакцинации беременных рассказала директор перинатального центра СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года коронавирусом заразились 650 беременных женщин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления здравоохранения, у 203 беременных протекание коронавируса осложнялось двусторонней пневмонией. Искусственная вентиляция легких потребовалась 51 женщине. Восемь будущих мам были в крайне тяжелом состоянии. У одной из женщин было 90-процентное поражение легких, она находилась на ЭКМО. Одна женщина скончалась через несколько дней после родов. Не выжили трое новорожденных с крайней степенью недоношенности. У их мам тоже диагностировали коронавирус.

Сейчас в стационаре получают лечение 18 беременных с коронавирусом. Одна из них, 35-летняя мама троих детей, в крайне тяжелом состоянии, находится на искусственной вентиляции легких. У пациентки выраженная дыхательная недостаточность. Роды были экстренными, врачам пришлось провести кесарево сечение. Малыш родился крайне незрелым, находится в тяжелом состоянии в детской реанимации перинатального центра.

«Как правило, у беременных женщин снижен иммунитет. Любое инфекционное или вирусное заболевание у них протекает в более тяжелой форме. На этом фоне страдает внутриутробное состояние плода, ему становится некомфортно в утробе матери, присоединяется маловодие, нехватка кислорода, замедляется рост плода и даже может наступить антенатальная гибель», - проинформировала директор перинатального центра Елена Калюжная.

До недавнего времени беременные женщины не получали вакцину против коронавируса. На прошлой неделе в регион поступил препарат Pfizer, который разрешен будущим мамам.

«Рекомендуем всем беременным с 16-й и до 36-й недели беременности в своей поликлинике, по месту наблюдения посетить прививочный кабинет. Обезопасить себя и своего малыша от грозного осложнения коварной вирусной инфекции. Прислушайтесь к совету врачей акушеров-гинекологов, реаниматологов, неонатологов нашего перинатального центра. Мы каждый день, сутками проводим на работе, чтобы спасти две жизни - матери и новорожденного. Еще раз подчеркну, что вакцинация добровольная. Каждая женщина принимает решение самостоятельно», - подчеркнула Е. Калюжная.







