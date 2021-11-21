+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: °С
Алматы: °С
USD 431.58 EUR 486.78
RUB 5.83 CNY 67.63
Скачать
Новости
Вся лента >>>

О вакцинации беременных рассказала директор перинатального центра СКО

21 Ноября 2021 18:10
Поделиться:
О вакцинации беременных рассказала директор перинатального центра СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года коронавирусом заразились 650 беременных женщин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
В Павлодарской области началась ревакцинация против коронавируса
Манипуляция: «Масочный режим отменили в школе из-за протестов второклассницы» Информацию об ухудшении состояния подростков после вакцинации прокомментировали в облздраве СКО Поступают ли в департаменты санитарно-эпидемиологического контроля данные от банков о транзакции карточкой заболевшего КВИ

По информации пресс-службы управления здравоохранения, у 203 беременных протекание коронавируса осложнялось двусторонней пневмонией. Искусственная вентиляция легких потребовалась 51 женщине. Восемь будущих мам были в крайне тяжелом состоянии. У одной из женщин было 90-процентное поражение легких, она находилась на ЭКМО. Одна женщина скончалась через несколько дней после родов. Не выжили трое новорожденных с крайней степенью недоношенности. У их мам тоже диагностировали коронавирус.

Сейчас в стационаре получают лечение 18 беременных с коронавирусом. Одна из них, 35-летняя мама троих детей, в крайне тяжелом состоянии, находится на искусственной вентиляции легких. У пациентки выраженная дыхательная недостаточность. Роды были экстренными, врачам пришлось провести кесарево сечение. Малыш родился крайне незрелым, находится в тяжелом состоянии в детской реанимации перинатального центра.

«Как правило, у беременных женщин снижен иммунитет. Любое инфекционное или вирусное заболевание у них протекает в более тяжелой форме. На этом фоне страдает внутриутробное состояние плода, ему становится некомфортно в утробе матери, присоединяется маловодие, нехватка кислорода, замедляется рост плода и даже может наступить антенатальная гибель», - проинформировала директор перинатального центра Елена Калюжная.

До недавнего времени беременные женщины не получали вакцину против коронавируса. На прошлой неделе в регион поступил препарат Pfizer, который разрешен будущим мамам.

«Рекомендуем всем беременным с 16-й и до 36-й недели беременности в своей поликлинике, по месту наблюдения посетить прививочный кабинет. Обезопасить себя и своего малыша от грозного осложнения коварной вирусной инфекции. Прислушайтесь к совету врачей акушеров-гинекологов, реаниматологов, неонатологов нашего перинатального центра. Мы каждый день, сутками проводим на работе, чтобы спасти две жизни - матери и новорожденного. Еще раз подчеркну, что вакцинация добровольная. Каждая женщина принимает решение самостоятельно», - подчеркнула Е. Калюжная.




Подписывайтесь на наш канал:

#Северо-Казахстанская область   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Новости по теме
В Павлодарской области началась ревакцинация против коронавируса
Манипуляция: «Масочный режим отменили в школе из-за протестов второклассницы»
Информацию об ухудшении состояния подростков после вакцинации прокомментировали в облздраве СКО
Поступают ли в департаменты санитарно-эпидемиологического контроля данные от банков о транзакции карточкой заболевшего КВИ
Популярное
1 Для чего Казахстан запросил телефонный код +997, объяснил Багдат Мусин
2 Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия Председателя партии «Nur Otan»
3 Снегопад ожидается в Казахстане 23 ноября
4 Сенаторы обсудили вопросы переселения на совещании в Экибастузе
5 Избран аким железнодорожного поселка Торетам Кызылординской области
6 Военного, преследовавшего бывшую жену, намерены перевести из Актобе в другой гарнизон
Читайте также
Более 450 человек с коронавирусом лечатся в инфекционных стационарах Алматы
Может ли  транзакция карточкой заболевшего КВИ послужить основанием для привлечения его к  ответственности
Для чего Казахстан запросил телефонный код +997, объяснил Багдат Мусин
Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия Председателя партии «Nur Otan»
Снегопад ожидается в Казахстане 23 ноября
Сенаторы обсудили вопросы переселения на совещании в Экибастузе
Избран аким железнодорожного поселка Торетам Кызылординской области
Военного, преследовавшего бывшую жену, намерены перевести из Актобе в другой гарнизон
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив