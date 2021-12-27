О тумане и гололеде в Атырау и районах предупредили жителей области
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – О тумане и гололеде в Атырау и районах предупредили жителей области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«28 декабря на западе, юге, востоке Атырауской области ожидаются туман, гололед.
В городе Атырау 28 декабря также ожидаются туман и гололед. ДЧС Атырауской области предупреждает:
- будьте предельно внимательны на проезжей части дороги: не торопитесь, и тем более не бегите;
- смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места;
- наступать следует на всю подошву, ноги слегка расслабить в коленях;
- если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения;
- в момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю.
Будьте внимательны и осторожны на дорогах!», - распространила штормовое предупреждение группа по связям с общественностью ДЧС Атырауской области.
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