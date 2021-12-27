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О тумане и гололеде в Атырау и районах предупредили жителей области

27 Декабря 2021 23:04
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О тумане и гололеде в Атырау и районах предупредили жителей области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – О тумане и гололеде в Атырау и районах предупредили жителей области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«28 декабря на западе, юге, востоке Атырауской области ожидаются туман, гололед.

В городе Атырау 28 декабря также ожидаются туман и гололед. ДЧС Атырауской области предупреждает:

- будьте предельно внимательны на проезжей части дороги: не торопитесь, и тем более не бегите;

- смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места;

- наступать следует на всю подошву, ноги слегка расслабить в коленях;

- если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения;

- в момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю.

Будьте внимательны и осторожны на дорогах!», - распространила штормовое предупреждение группа по связям с общественностью ДЧС Атырауской области.


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#Атырауская область   #Погода  
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Автор:

Виктор Сутягин

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