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О тумане и гололеде предупредили жителей Атырауской области
19 Января 2022 21:16
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в Атырауской области. О тумане и гололеде предупредили жителей региона, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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«По данным филиала РГП«Казгидромет», 20 января на западе и в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед. Такая же погода прогнозируется в областном центре», - сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области.
ДЧС предупреждает:
- следите за изменениями погоды и информацией о введенных ограничениях;
- в случае, если водителям придется выезжать на дорогу, сбавьте скорость в районе тумана;
- если видимость на дороге не превышает 2 метров, необходимо остановить движение.
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