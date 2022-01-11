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    23:10, 10 Январь 2022 | GMT +6

    О тумане и гололёде на фоне штормового ветра предупредили атыраусцев

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    АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - О тумане и гололёде на фоне штормового ветра предупредили жителей Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «11 января на западе, а также центре Атырауской области ожидаются туман и гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, на востоке области до 15-20 метров в секунду. В городе Атырау ночью и утром 11 января ожидаются туман и гололед»,- сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, п ризвав жителей региона быть предельно осторожными на дорогах.

    Как ранее сообщалось, штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана.



    Теги:
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