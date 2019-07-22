О трудоустройстве молодежи рассказали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На заседании областного акимата руководитель управления по вопросам молодежной политики Ирина Тухватулина рассказала о трудоустройстве молодых людей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По ее словам, уровень молодежной безработицы по итогам 1 квартала составил 2,9%. И.Тухватулина считает, что снижению показателя способствуют мероприятия по трудоустройству и занятости. В планах - к концу года снизить процент молодежной безработицы до 2,5%.

«По программе «С дипломом в село!» ежегодно на работу в сельскую местность уезжают до 350 человек. За последние три года увеличилось на 42% количество молодых специалистов, получающих бюджетные кредиты. Размер подъемного пособия в этом году будет увеличен с 70 до 100 МРП», - сказала И.Тухватулина.

Она добавила, что возможность сезонного трудоустройства молодежи дает проект «Жасыл ел». В прошлом году трудоустроили в полтора раза больше ребят по сравнению с 2016 годом – 677 человек.

«За первый месяц лета этого года уже отработал 91 человек. В июле работает 341 боец. 2019 год является юбилейным для молодежных трудовых отрядов. В рамках поручения Елбасы запланировано создание парков «Жастар саябағы» в каждом районе и городе Петропавловске. Приглашаем молодежь принять участие в молодежных строительных отрядах. Договоренности о трудоустройстве неквалифицированной молодежи с ассоциацией строителей достигнуты», - отметила И.Тухватулина.

По ее информации, участниками программы «Енбек» стали 2,2 тысяч молодых людей. Им предлагают краткосрочное обучение техническим и профессиональным специальностям, развитие предпринимательства через кредитование и грантовое финансирование.

Еще один проект трудоустройства молодых людей - «Молодежная практика». В этом году квоту увеличили с 357 до 500 человек. Молодежь без опыта работы может трудоустроиться на предприятия любой формы собственности. Участниками проекта стали 66 человек.

Предусмотрена поддержка молодых людей, желающих заниматься бизнесом. Обучение пройдут более 1,5 тысяч человек. По программе «Дорожная карта бизнеса» дополнительно выделен 21 млн тенге.

«Ведется работа с категорией NEET-молодежи – те, кто не работают, не учатся. Для этой цели реализуются долгосрочные проекты. В том числе по поддержке лиц с ограниченными возможностями, по социальной адаптации и трудоустройству молодых людей от 14 до 29 лет, освободившихся из мест лишения свободы и находящихся на учете службы пробации. Для этой категории молодежи проводятся бизнес-тренинги, обучающие семинары. При этом информационная работа с категорией NEET должна быть точечная: уведомления, СМС-рассылки», - сказала И.Тухватулина.

Она добавила, что в этом году запустили проект «Жастар керуені» – информационный караван по районам области для демонстрации возможностей молодежи. В составе каравана – успешная молодежь, предприниматели, лидеры общественных организаций, волонтерского движения, представители госорганов. До конца августа караван посетит все районы области.