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О тренировках в Токио рассказала казахстанская каратистка
20 Июля 2021 13:29
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по каратэ приступила к тренировкам в Токио. Подробнее об этом рассказала Софья Берульцева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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«Мы прибыли в Токио на долгожданные Олимпийские игры. Приступили к тренировкам, все идет хорошо. Строго соблюдаем карантинные требования. Разрешено ходить только в тренажерный зал и столовую. Выбираться в город нельзя. Тренируемся дважды в день. Все организовано на высоком уровне», - сказала С. Берульцева.
Напомним, карате впервые включено в программу Олимпийских игр. Турнир по карате стартует 7 августа.
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