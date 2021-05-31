О трехуровневой системе привлечения иностранных инвестиций рассказали в МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об изменениях в работе по привлечению иностранных инвестиций, рассказал заместитель министра иностранных дел РК Алмас Айдаров на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня нами создана трехуровневая система привлечения инвестиций, в которой на внешнем периметре для всех (65) загранучреждений разработаны страновые инвестиционные программы сроком на 5 лет. В них точечно обозначены отрасли и количество компаний, с которыми мы должны работать и таргетировать», - сказал Алмас Айдаров.

Этот метод персональной работы, по словам представителя внешнеполитического ведомства, позволяет нашим посольствам за месяц проводить работу со 150-200 заинтересованными инвесторами. После проработки наиболее привлекательных предложений формируется short-list из около 15 заинтересованных компаний.

«Дальше эти компании опускаются на второй уровень, и мы передаем их уже нашим коллегам в отраслевые министерства либо в региональные акиматы», - пояснил Алмас Айдаров.

Ранее сообщалось, что по итогам 2020 года объем прямых иностранных инвестиций в глобальной экономике сократился на 42%. Особенно негативно кризис отразился на странах с переходной экономикой, где показатели иностранных инвестиций продемонстрировали катастрофическое падение на 77%. Наряду с этим, произошел глобальный спад инициированных новых проектов.