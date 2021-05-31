РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:44, 31 Май 2021 | GMT +6

    О трехуровневой системе привлечения иностранных инвестиций рассказали в МИД РК

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об изменениях в работе по привлечению иностранных инвестиций, рассказал заместитель министра иностранных дел РК Алмас Айдаров на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня нами создана трехуровневая система привлечения инвестиций, в которой на внешнем периметре для всех (65) загранучреждений разработаны страновые инвестиционные программы сроком на 5 лет. В них точечно обозначены отрасли и количество компаний, с которыми мы должны работать и таргетировать», - сказал Алмас Айдаров.

    Этот метод персональной работы, по словам представителя внешнеполитического ведомства, позволяет нашим посольствам за месяц проводить работу со 150-200 заинтересованными инвесторами. После проработки наиболее привлекательных предложений формируется short-list из около 15 заинтересованных компаний.

    «Дальше эти компании опускаются на второй уровень, и мы передаем их уже нашим коллегам в отраслевые министерства либо в региональные акиматы», - пояснил Алмас Айдаров.

    Ранее сообщалось, что по итогам 2020 года объем прямых иностранных инвестиций в глобальной экономике сократился на 42%. Особенно негативно кризис отразился на странах с переходной экономикой, где показатели иностранных инвестиций продемонстрировали катастрофическое падение на 77%. Наряду с этим, произошел глобальный спад инициированных новых проектов.


    Теги:
    Другие государственные органы Международная деятельность Инвестпроекты МИД РК Экономика Внешняя политика Казахстана
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:16
    Палец с ноги на руку пересадили ребенку в Алматы
    Сегодня, 16:10
    В Австралии сентябрь стал самым засушливым за всю историю наблюдений с 1900 года
    Сегодня, 16:09
    Четыре автобусных маршрута в Астане изменили свое движение
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!