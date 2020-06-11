О трехступенчатом механизме рассмотрения жалоб потребителей рассказал Бахыт Султанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Законопроектом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам защиты прав потребителей» вводится трехступенчатый механизм рассмотрения жалоб. Об этом заявил министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, представляя законопроект на пленарном заседании Сената Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На первом уровне предусматривается рассмотрение жалобы продавцом самостоятельно, либо прибегая к услугам субъектов досудебного урегулирования споров. Основной целью законодательного закрепления данного механизма является переориентация устоявшегося порядка на восстановление нарушенных прав, возмещение морального и материального ущерба потребителю по принципу «здесь и сейчас», - сказал Бахыт Султанов.

При этом министр отметил, что в рамках досудебного урегулирования спора приоритет инициативы остается за потребителем.

На втором уровне – жалобы будут рассматриваться уполномоченным органом. В случае отказа от добровольного устранения нарушений, недобросовестные продавцы понесут ответственность.

Третий уровень – рассмотрение жалобы судом. С учетом введения института досудебного регулирования предполагается, что в суды будут поступать споры, не нашедшие компромиссного решения двух сторон.

«Уважаемые депутаты, полагаем, что последовательное соблюдение трехступенчатого механизма приведет к снижению нагрузки на судебные органы», - добавил Бахыт Султанов.