О транзите власти рассказал Елбасы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О транзите власти высказался Елбасы Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопрос транзита власти самый задаваемый сейчас вопрос. Мой мандат еще заканчивался в конце 2020 года, я принял такое решение. Почему, какая причина? Во-первых, я оставил пост Президента на пике популярности в моей стране. В 2015 году на выборах я получил 96% голосов избирателей, и я знаю, что мой уход с огорчением был воспринят нашим населением. Но это не уникальный случай. Когда-то оставлял пост и уходил Де Голль, господин Ли Куан Ю, господин Махатхир», - сказал Нурсултан Назарбаев в ходе Пятого ежегодного заседания «Astana Club».

«Я находился во главе Казахстана еще с советских времен. В 1984 году я был избран Председателем Совета министров Казахстана. И вот 35 лет - особо тяжелые годы были после развала СССР, государство, которое развалилось, ничего нет, как разбитые тарелки, кусок Казахстана из того Советского Союза. Все связи развалились, 2 миллиона безработных, электричества нет, в магазинах хлеба нет, молока нет, колбасы нет. Вот таким я принял Казахстан. И за эти годы наша страна подняла свою экономику в 20 раз, в 19 раз поднялось благосостояние народа. Мы построили государство, которого на карте мира не было. Это страна сейчас на карте мира стоит, и это государство уважаемо», - добавил Елбасы.

Первый Президент подчеркнул, что также построена дружественная обстановка по всему периметру нашей границы.

«14,5 тыс. км периметр границы, все сейчас описано протокольно и теперь у нас есть такие границы. А без границ какое государство? И посмотрите на карту: на севере у нас Россия, 7 тыс. км общей границы. На востоке – Китай, 1600 км общей границы. На юге наши соседи - 4 тыс. км границ, это Кыргызстан, Узбекистан и Туркменистан. Живя в таком окружении, наша многовекторная политика заключается в том, чтобы ни в какие блоки не входить, а построить равные отношения», - заключил Н. Назарбаев.