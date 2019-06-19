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О традициях письменного айтыса в казахской литературе говорили на конференции в Кызылорде

Автор:  
Сабина Биржанкызы
19 Июня 2019, 13:56
О традициях письменного айтыса в казахской литературе говорили на конференции в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылорде прошла научно-познавательная конференция на тему «Қазақ әдебиетіндегі жазбаша айтысу дәстүрі», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Данное мероприятие организовано в рамках программы Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» при участии кафедры казахского языка, литературы и журналистики Кызылординского государственного университета имени Коркыта Ата.

В конференции приняли участие литераторы, историки, ученые-корреспонденты и студенты.

Директор Научно-исследовательского института «Коркытоведение и история края» Кызылординского государственного университета имени Коркыта ата, доктор филологических наук, профессор Багдат Карибозулы сделал доклад на тему «Сыр сүлейлерінің жазбаша айтыстары».

Кандидат филологических наук У.Жанбершиева выступила на тему «Сыр бойындағы ақындық мектеп және әдеби дәстүр», а кандидат фиолологических наук Аман Абасилов на тему - «Жазбаша айтыстың тіл ерекшелігі». Доклад магистрантки кафедры казахского языка, литературы и журналистики Н.Абдикожаевой «Тұрмағамбет Ізтілеуұлының жазбаша айтыстағы аралық сөздері» получил высокую оценку кызылординских ученых.

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