О торговых нарушениях в рамках ЕАЭС рассказал Серик Жумангарин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О рассматриваемых делах в рамках Евразийской экономической комиссии рассказал член Коллегии (министра) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Серик Жумангарин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас внедрен институт «мягкого правила». В первую очередь, мы предлагаем стороне, которая нарушила – исправить. Если она соглашается, то дело даже не возбуждается, если нет, тогда проводится расследование», - сказал Серик Жумангарин в интервью журналистам в кулуарах диалоговой площадки с бизнес-сообществом Казахстана «Перспективы евразийской экономической интеграции» в НПП «Атамекен».

Эксперт привел конкретный пример.

«К примеру, мы сейчас один интересный кейс рассматриваем и уже заканчиваем. Аппараты, которые применяются для детей с глухотой – это кохлеарные аппараты. Компания, которая их поставляет на внутренний рынок Евразийского экономического союза разделила рынок, то есть невозможно казахстанцу приехать и купить в России, его отправляют в Казахстан. В итоге разница в цене получается в 2,5 раза. А за эти кохлеарные аппараты у нас платит бюджет. Мы сейчас заканчиваем расследование, я думаю, итогом расследования будет то, что мы уберем ограничение и выравняем цены», - заверил Серик Жумангарин.

В результате, по его словам, от этого выиграют люди.

«Во-вторых, очень сильно выиграет бюджет. Подобного рода расследования идут у нас сейчас. Кроме того, есть другого рода расследования, когда поступают заявления о том, что есть какие-то барьеры. Мы их рассматриваем на коллегии, на комиссии и сторона, которая нарушила, в отношении нее выносится либо протокольная запись, либо решение. И сторона обязана это решение выполнить. Если она отказывается выполнять его, то дело в отношении этой стороны мы выносим дальше на Совет, вплоть до того, что доводим до сведения Президента», - пояснил Серик Жумангарин.