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О тонком льду на Урале предупредили рыбаков в Атырау

18 Февраля 2022 00:47
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О тонком льду на Урале предупредили рыбаков в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау спасатели предупреждают рыбаков об опасности нахождения на льду реки Урал, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«17 февраля 2022 года в городе Атырау столбик термометра поднялся до +7 градусов. Из-за тепла лед на Урале стал неравномерным по толщине. При этом он рыхлый и хрупкий, из-за чего потерял свойство подачи предупреждающего треска, с помощью которого можно понять, что участок льда небезопасен. По замерам спасателей на реке Урал в центре толщина льда всего лишь 7-8 см, возле берега 12-13 см, а у опор центрального моста лёд вообще растаял. Однако рыбаки игнорируют этот факт, не просто выходя на лёд, но и собираясь группами до 30 человек. Спасатели вынуждены постоянно мониторить ситуацию, напоминая рыбакам, как надо себя вести на льду, чтобы не допустить происшествий. Раздают памятки»,- сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

Отдельная работа проводится в школах. Детей просят не выходить на лёд. Учат, что нужно делать в случае, если произошла беда, и человек провалился под лёд.

«С начала зимнего периода было проведено 334 рейда, роздано 1904 памяток, установлено 147 предупреждающих знаков. Спасатели предупреждают - соблюдение элементарных правил безопасности поможет избежать несчастных случаев на водоемах. Работа по профилактике в выходные дни будет усилена, так как в этот период число желающих порыбачить увеличивается многократно. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций - звоните по номеру «112»»,- говорят в пресс- службе ДЧС Атырауской области.


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#Атырауская область   #Происшествия   #МЧС  
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Автор:

Виктор Сутягин

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