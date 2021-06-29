О том, как завести рыбоводческое хозяйство, рассказали жамбылцам на семинаре

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Семинар по вопросам развития отрасли рыбоводства в регионе состоялся в Мойынкумском районе Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В региональной службе коммуникаций Жамбылской области отметили, что организован семинар для жителей, желающих заниматься рыбным хозяйством, в рамках реализации «Программы продуктивной занятости и развития предпринимательства на 2017–2021 годы».

Мероприятие было организовано на Мынаральском рыбозаводе, где и была проведена и практическая работа. В ходе семинара руководитель центра «Кулатай – БВК» Уалихан Бидайбеков рассказал, как начать и развить свое дело в рыбной отрасли, какие льготы предусмотрены государством для рыболовов. Предприниматель продемонстрировал все этапы работы, начиная от отлова рыбы и до ее переработки.

«Сегодня в регионе растет число рыбоводов, – сказал Уалихан Бидайбеков. – С прошлого года в нашей области добывалась форель, а продукция поставлялась на рынок. Сейчас есть прудовые хозяйства, занимающиеся выращиваем мальков. Закупать молодняк и выращивать его в специальных реках-прудах сегодня достаточно прибыльный бизнес. А семинары и учебные курсы большая подмога тем, кто хочет получить финансирование и начать свое дело. И таких людей немало».

«Краткосрочное обучение в районе прошли 30 человек, в том числе по рыбному хозяйству – 15, и столько же по пчеловодству. На развитие бортнического хозяйства в районе в 2020 году двое получили безвозвратные гранты, в этом году еще один, и все они сегодня успешно ведут свой бизнес. На безвозмездные гранты 100 гражданам, желающим открыть собственное дело по этим специальностям, подана дополнительная заявка», – рассказал заведующий сектором центра занятости населения Сагындык Бекетулы.

О том, что развитие рыбного хозяйства в жамбылском регионе имеет большие перспективы, неоднократно говорил в своих выступлениях аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.

«Помимо природных и климатических условий, есть еще один существенный плюс - государственная поддержка. Правительством разработана специальная программа до 2030 года. Для тех, кто станет заниматься рыбоводством, предусмотрено пять видов субсидий. Кроме того, в нашей области есть хорошие традиции рыбоводства, заложенные еще в советское время. Однако сейчас эта отрасль практически не развивается, за прошлый год объем продукции составил всего 1 150 тонн. В этом году в области запланировано произвести 1 500 тонн товарной рыбы, а в следующем – 2 500 тонн. Такие низкие темпы роста затруднят достижения конечного результата к 2030 году. К этому сроку запланировано производить уже 10 тысяч тонн товарной рыбы в год. Дела идут медленно, результаты слабые. Желающих вкладывать деньги в развитие рыбоводческих хозяйств немного. Большинство рыбоводов даже не знают о существовании государственной поддержки рыбного хозяйства», – отметил глава региона.

По данным областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования, в Жамбылской области есть 27 водоемов, пригодных для товарного рыбоводства, в которых в следующем году планируется произвести 22,6 тонны рыбы. В этом году планируется выловить 83,3 тонны форели в хозяйствах, расположенных на 21 горной реке.