О том, как достичь социального равенства, говорили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау прошло заседание за круглым столом, участие в котором приняли политологи, экономисты, учёные, журналисты. Разговор шёл о реализации поручений Президента РК, в том числе касающихся Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Президент в своем выступлении осветил многие наболевшие проблемы общества, которые и стали причиной трагических событий. Он также озвучил шаги по выходу из сложившейся ситуации. В его словах я увидел призыв воспитывать молодежь в духе любви к Родине. Это очень важно для страны. Об этом говорили наши классики. И еще важный момент. Президент подчеркнул, что мы не сойдем с пути реформ. В сентябре произойдут политические реформы. И это тоже очень важно. Должны прийти реально действующие партии от народа. Также нужны реформы в Парламенте страны. Обязательны кардинальные изменения в образовании. Также Глава государства правильно отметил необходимость развития гражданского общества. Кроме того, нам нужно избавляться от коррупции, землячества, трайбализма. Все они привели к недоверию народа к исполнительной власти»,- считает доктор исторических наук Сайфолла Сапанов.

Его мысль продолжил председатель областного филиала союза фермеров Казахстана Мурат Сарманов.

«Из уст Президента прозвучали обнадеживающие народ слова. Я поддерживаю, что работу по строительству нового Казахстана надо начинать с социально-экономических реформ. За прошедшие десятилетия страна развивалась политически и экономически. Да, мы были сильны, приобрели авторитет в мире, организовывали международные форумы, ЭКСПО и прочие дорогостоящие имиджевые проекты. Мы гордились Казахстаном, но на жизни населения это никак не отразилось. На ЭКСПО все было красиво, кругом блестело, а простой народ не смог ее посетить, у него нет элементарной дороги... Поэтому от слов Касым-Жомарта Токаева народ ждет реальных перемен. Волнения начались с роста цен на газ в Жанаозене, но подхватили его жители всего Казахстана, потому что это был эмоциональный выход»,- констатировал Мурат Сарманов.

11 января Президент дал конкретные поручения, и Правительство сегодня занимается разработкой новых программ.

«Если нет производства, инфляция будет расти. Здесь я имею в виду не только агросектор. Если бы мы сами производили товары, все было бы по-другому. За 30 лет были проведены десятки реформ в сельском хозяйстве. А воз и ныне там. Многие остались незавершенными. Скот продается живьем, переработки нет. Есть у нас СПК, которая просто выдает деньги крупным компаниям, которые завозят продукты и продают населению, имея хорошую прибыль. При этом мы не в курсе, за какую цену они приобретали товар у производителя. К сожалению, мы «растем» только на бумаге, в отчетах. Реальной работы нет.

Надо развивать производство. Да, был разработан национальный план развития аграрной отрасли, но там ничего не работает. Государство поддерживает крестьян, но видимых результатов как не было, так нет. Путь помощи от столицы до, к примеру, Тайсойгана, долог, и она просто не доходит. Также у нас есть агроколледж с общежитием, он хорошо финансируется. Но что получают крестьянские хозяйстве в итоге? Не более 10 специалистов реально идут работать в сельское хозяйство. Есть семьи, где сидят на хлебе и чае без молока, олигархи не представляют реальную ситуацию в стране. Выступление Касым-Жомарта Токаева имеет конкретные задачи, и люди, конечно, надеются на перемены. Поэтому от слов нужно переходить к конкретным делам»,- отметил Марат Сарманов.

«Президент объявил о фонде для народа Казахстана, это хорошо. Но я считаю, что каждый состоятельный человек должен вкладываться в развитие местного населения, как практикуется во всем мире. По своим исследовательским делам мы объезжаем села области. В одном селе, где работают 32 компании с иностранным участием, люди как будто остались в прошлых веках. Они пьют воду из колодца, дорог нет и т.д. Это вызвало у нас большое потрясение. Почему акимы не добиваются улучшения жизни в селе, для чего они сидят там? Думаю, нужно проводить социальные исследования, ездить, фотографировать, как на самом деле живут люди. Наш народ терпелив, надеюсь для него наступят лучшие времена. Также я поддерживаю открытие филиалов мировых технических вузов в Западном Казахстане, но ни в коем случае нельзя отвернуться от гуманитарных наук. Потому что это, прежде всего, идеология, правильное воспитание казахстанцев»,- поделился своими мыслями Сайфолла Сапанов.

«За последние 10 лет произошло несколько девальваций тенге. Они проводились с целью поддержки экспортеров, но экономика не развивалась. Экономика должна развиваться за счет развития малого и среднего бизнеса. Но наш бизнес из-за отсутствия реальных рычагов поддержки ограничивался запуском ресторанов, оказанием услуг. Двигатель экономики – это производство и переработка. Сельское хозяйство также не получало развития. Вступление во Всемирную организацию торговли требует исключения государственного субсидирования. Правительству все эти моменты надо предусмотреть. По статданным, средняя зарплата казахстанцев составляла 200 тысяч тенге, но мы знаем, что в реальности люди работают на зарплату в 80-100 тысяч тенге. Все это привело к выходу людей на улицы. Настало время, когда экономика должна повернуться к народу. Социальное неравенство – корень всех проблем государства»,- сказала ассоциированный профессор, заведующая кафедрой экономики местного университета Майра Дарискалиева.

«Прежде всего, нужно искоренить теневую экономику, чтобы не было существующего огромного разрыва между слоями населения. Официально уровень безработицы составляет 4,9 процента, но на самом деле он гораздо выше. Особенно среди молодежи. Также для развития экономики нужно ограничить импорт и начать подготовку специалистов для сельскохозяйственной отрасли. То есть развивать аграрный потенциал страны»,- высказала свои предложения старший преподаватель кафедры финансов и учета, к.э.н. местного университета Рысты Сабирова.