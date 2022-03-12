О термине, ставящим под сомнение адвокатскую репутацию, рассказала Эльвира Азимова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О новом термине, ставящим под сомнение адвокатскую репутацию, рассказала Уполномоченный по правам человека в РК Эльвира Азимова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как пример, я хочу привести гарантированную государством юридическую помощь, которая оказывалась после январских событий, особенно усиленно эта помощь оказывалась за счет государства в период проведения именно первичного задержания, то есть до принятия соответственного решения следственным судьей об избрании меры пресечения. Я еще раз скажу, что, да – в адрес коллегии не поступали такие жалобы, в адрес Минюста не поступали такие жалобы. Эти жалобы звучали в мой адрес и в адрес участников группы клиентов, когда мы посещали изоляторы временного содержания и следственные изоляторы. Честно скажу, я думаю, что одна из причин, почему они не писали жалобу, первый факт то, что уже прошло и люди уже сидят дальше. Второе – практически это правовой нигилизм и низкий уровень правовой грамотности», - сказала Эльвира Азимова, выступая на круглом столе по обсуждению актуальных вопросов адвокатской деятельности и путей их решения.

Она также коснулась вопроса активности адвокатов.

«Сейчас речь идет о том, чтобы адвокаты действующие, которых привлекли сами граждане, по большей части это люди, которые не относятся к уязвимым группам, которым согласно закону положена такая помощь, чтобы адвокаты обратили на это внимание и поставили под сомнение процессуальные документы, если их подзащитный об этом сообщает и имеет соответствующие основания. Здесь я хотела бы в этом ключе, чтобы адвокатское сообщество между собой разобралось. Потому что сейчас, к сожалению, в связи с этими (январскими) событиями, не в обиду будет, уважаемые адвокаты, сказано, появился термин «Кызыл адвокат». Здесь просто вопрос вашего адвокатского сообщества. Коллеги, которые участвуют, вы же можете тоже объединиться и также, как определенные общественные комиссии действуют в части вопросов изменения меры пресечения, содержания под стражей, чтобы было заменено на альтернативные меры, со своей стороны принципиально проработать эти вопросы. Потому что дальнейшее укрепление вот этого обидного термина ставит в целом под сомнение саму адвокатскую репутацию. Это с другой стороны ставит под сомнение и гуманную цель государства, когда из бюджета оплачивают расходы оказания этой помощи. Оплачивают для того, чтобы сделать более доступной и обеспечить права гражданина на защиту. Мы эти цели, к сожалению, в ходе массовых беспорядков, массовых нарушений - немножко показали и поставили под сомнение», - подчеркнула Эльвира Азимова.