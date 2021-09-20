О темпах вакцинации рассказали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусом и темпах вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За 19 сентября зарегистрировано 506 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 480 случаев с симптомами и 26 без симптомов.

«Выписано всего – 65, поступило – 162. Итого в инфекционных стационарах (5 230 коек) физически находится 2 775 человек (109 детей). В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего – 266. На ИВЛ – 43, на неинвазивной ИВЛ – 116, High flow занято – 87 аппаратов», - сообщили в УОЗ Алматы.

На дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 5 718 пациента, симптомами – 5 572 с легкой и средней степенью, без симптомов – 146.

За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом – 1073 человек, вторым компонентом – 1513 человек.

Всего на 20 сентября вакцинировано первым компонентом 928 946 человека, вторым компонентом 820 220 человек.

Из общего количества привитых лица старше 60-ти лет составляют 116 677 человек.