РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:41, 20 Сентябрь 2021 | GMT +6

    О темпах вакцинации рассказали в Алматы

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусом и темпах вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    За 19 сентября зарегистрировано 506 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 480 случаев с симптомами и 26 без симптомов.

    «Выписано всего – 65, поступило – 162. Итого в инфекционных стационарах (5 230 коек) физически находится 2 775 человек (109 детей). В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего – 266. На ИВЛ – 43, на неинвазивной ИВЛ – 116, High flow занято – 87 аппаратов», - сообщили в УОЗ Алматы.

    На дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 5 718 пациента, симптомами – 5 572 с легкой и средней степенью, без симптомов – 146.

    За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом – 1073 человек, вторым компонентом – 1513 человек.

    Всего на 20 сентября вакцинировано первым компонентом 928 946 человека, вторым компонентом 820 220 человек.

    Из общего количества привитых лица старше 60-ти лет составляют 116 677 человек.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Алматы
    Сейчас читают
    01:20, 02 Октябрь 2023
    Казахстан опустился в медальном зачете Азиады
    00:51, 02 Октябрь 2023
    Восемь казахстанских фильмов покажут на Ташкентском кинофестивале
    00:29, 02 Октябрь 2023
    Палаты дневного стационара появятся в акмолинском СИЗО
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!