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    09:39, 04 Ноябрь 2021 | GMT +6

    О темпах вакцинации от КВИ рассказали на заседании Правительства

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сколько казахстанцев привились от коронавируса, рассказали в Минздраве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Продолжается вакцинация населения против КВИ. Первым компонентом привито почти 8,3 млн человек, охват подлежащего населения составил 73,4% или 44,3% от численности населения. Вторым компонентом привито около 7,6 млн человек с охватом 66,6% подлежащего населения, или 40,2% от численности населения», - сообщил первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов на заседании Правительства.

    Ранее сообщалось, что за последние две недели заболеваемость коронавирусом среди школьников снизилась в стране.

    По данным Минздрава, за последние два месяца заболеваемость в Казахстане снизилась в 2,8 раз, а летальность в 4,1 раза. А количество больных коронавирусом снизилось в два раза.




    Теги:
    Правительство Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Правительство РК Минздрав РК
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