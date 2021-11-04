О темпах вакцинации от КВИ рассказали на заседании Правительства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сколько казахстанцев привились от коронавируса, рассказали в Минздраве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Продолжается вакцинация населения против КВИ. Первым компонентом привито почти 8,3 млн человек, охват подлежащего населения составил 73,4% или 44,3% от численности населения. Вторым компонентом привито около 7,6 млн человек с охватом 66,6% подлежащего населения, или 40,2% от численности населения», - сообщил первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов на заседании Правительства.

Ранее сообщалось, что за последние две недели заболеваемость коронавирусом среди школьников снизилась в стране.

По данным Минздрава, за последние два месяца заболеваемость в Казахстане снизилась в 2,8 раз, а летальность в 4,1 раза. А количество больных коронавирусом снизилось в два раза.







