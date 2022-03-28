О темпах вакцинации и ревакцинации от COVID-19 сообщили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Почти 270 тысяч человек привились первым компонентом вакцин от COVID-19 в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, первым компонентом различных вакцин от коронавирусной инфекции в регионе привиты 269 863 человека. Второй компонент вакцин получили 256 764 жителя региона. Вакциной Pfizer в области привиты 7 638 человек – это беременные и кормящие женщины, а также подростки.

«Вакциной Pfizer женщины прививаются при их согласии, а подростки - с согласия законных представителей», - напомнили в пресс-службе управления.

Ревакцинированы от COVID-19 в Атырауской области 50 999 человек.

Как ранее сообщалось, до минимума сократилось число больных COVID-19 в Атырауской области.



