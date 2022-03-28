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    04:27, 28 Март 2022 | GMT +6

    О темпах вакцинации и ревакцинации от COVID-19 сообщили в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Почти 270 тысяч человек привились первым компонентом вакцин от COVID-19 в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, первым компонентом различных вакцин от коронавирусной инфекции в регионе привиты 269 863 человека. Второй компонент вакцин получили 256 764 жителя региона. Вакциной Pfizer в области привиты 7 638 человек – это беременные и кормящие женщины, а также подростки.

    «Вакциной Pfizer женщины прививаются при их согласии, а подростки - с согласия законных представителей», - напомнили в пресс-службе управления.

    Ревакцинированы от COVID-19 в Атырауской области 50 999 человек.

    Как ранее сообщалось, до минимума сократилось число больных COVID-19 в Атырауской области.



    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Вакцинация Регионы Казахстана
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