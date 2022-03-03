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О темпах вакцинации и ревакцинации от COVID-19 рассказали в Атырау

3 Марта 2022 02:05
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О темпах вакцинации и ревакцинации от COVID-19 рассказали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Более 268 тысяч человек привились первым компонентом вакцин от COVID-19 в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, первым компонентом различных вакцин от коронавирусной инфекции в регионе привиты 268 706 человек. Второй компонент вакцин получили 254 253 жителей.

Вакциной Pfizer в области привиты 7 126 человек - беременные и кормящие женщины, а также подростки.

«Вакциной Pfizer женщины прививаются при их согласии, а подростки - с согласия законных представителей», - напомнили в пресс-службе управления.

Ревакцинированы от COVID-19 в Атырауской области 41 115 человек.


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#Атырауская область   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Виктор Сутягин

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