О темпах вакцинации и ревакцинации от COVID-19 рассказали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Более 268 тысяч человек привились первым компонентом вакцин от COVID-19 в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, первым компонентом различных вакцин от коронавирусной инфекции в регионе привиты 268 706 человек. Второй компонент вакцин получили 254 253 жителей.

Вакциной Pfizer в области привиты 7 126 человек - беременные и кормящие женщины, а также подростки.

«Вакциной Pfizer женщины прививаются при их согласии, а подростки - с согласия законных представителей», - напомнили в пресс-службе управления.

Ревакцинированы от COVID-19 в Атырауской области 41 115 человек.