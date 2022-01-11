О текущих результатах контртеррористической операции сообщили в КНБ РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Территориальными подразделениями Пограничной службы с началом контртеррористической операции как самостоятельно, так и в составе совместных с правоохранительными органами групп задержано по подозрению в участии в антиобщественных акциях 366 лиц, из которых шестеро получили ранения при оказании сопротивления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

При задержаниях изъято: 30 единиц оружия (гладкоствольное – 22, карабины – три, пистолеты – пять), 245 единиц боеприпасов, две единицы холодного оружия; восемь радиостанций, четыре бронежилета.

У задержанных изъято более 200 мобильных телефонов, цифровая техника (планшеты, ноутбуки), товары народного потребления (15 коробок парфюмерии, 267 бутылок спиртных напитков) и большая сумма финансовых средств.

Также изъяты 29 автотранспортных средств, на которых передвигались задержанные, религиозная литература и пособия по порядку проведения незаконной организации митингов.

Подразделения Пограничной службы находятся в постоянной боевой готовности, охрана границы осуществляется в усиленном режиме.