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    10:54, 11 Январь 2022 | GMT +6

    О текущих результатах контртеррористической операции сообщили в КНБ РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Территориальными подразделениями Пограничной службы с началом контртеррористической операции как самостоятельно, так и в составе совместных с правоохранительными органами групп задержано по подозрению в участии в антиобщественных акциях 366 лиц, из которых шестеро получили ранения при оказании сопротивления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

    При задержаниях изъято: 30 единиц оружия (гладкоствольное – 22, карабины – три, пистолеты – пять), 245 единиц боеприпасов, две единицы холодного оружия; восемь радиостанций, четыре бронежилета.

    У задержанных изъято более 200 мобильных телефонов, цифровая техника (планшеты, ноутбуки), товары народного потребления (15 коробок парфюмерии, 267 бутылок спиртных напитков) и большая сумма финансовых средств.

    Также изъяты 29 автотранспортных средств, на которых передвигались задержанные, религиозная литература и пособия по порядку проведения незаконной организации митингов.

    Подразделения Пограничной службы находятся в постоянной боевой готовности, охрана границы осуществляется в усиленном режиме.


    Теги:
    КНБ Общество ЧП-2022 Правоохранительные органы
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