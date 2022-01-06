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    14:07, 06 Январь 2022 | GMT +6

    О текущей ситуации в Жамбылской области рассказали в акимате

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О текущей ситуации в Жамбылской области рассказал заместитель акима региона Даулет Карибек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщил в интервью телеканалу «Хабар 24» Даулет Карибек, в регионе приступили к подсчету нанесенного ущерба в результате беспорядков.

    «Как известно по поручению Главы государства в стране введен режим ЧП. В связи с этим в Жамбылской области начал действовать комендантский час с 23:00 до 07:00. Жителям запрещено покидать свои дома. Отмечу, что в регионе создан оперативный штаб под председательством Бердибека Сапарбаева – акима области. В его составе представители акимата, КНБ, полиции и других ответственных органов», - сказал Даулет Карибек.

    Спикер заверил, что ситуация находится под контролем.

    «Сейчас в регионе все спокойно, все социальные объекты работают в штатном режиме, школьные каникулы продлили до 17 января, а в колледжах - до 24 января. Во всех районах все линии работают в штатном режиме. Приостановили работу только детские сады до 17 января. Все инженерные и коммуникационные службы работают, общественный транспорт работает. В связи с ЧП всех жителей области просим соблюдать спокойствие и не поддаваться на провокации», - добавил Даулет Карибек.

    Теги:
    Происшествия, ЧС Жамбылская область ЧП-2022 Происшествия
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