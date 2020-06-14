О текущей ситуации с коронавирусом на Тенгизе рассказали в ТШО

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- О текущей ситуации с коронавирусом на Тенгизском нефтегазовом месторождении рассказали в ТШО, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время среди сотрудников ТШО зарегистрировано 62 случая заражения коронавирусом, среди работников подрядных организаций - 1086 случаев заражения. Общее количество работников, выписанных из больниц с подтверждёнными отрицательными результатами ПЦР-анализа, составило 728 человек. Как только глобальная пандемия достигла границ Республики Казахстан, компания ТШО приняла упреждающие меры для сведения к минимуму риска воздействия COVID-19 на персонал и основную производственную деятельность предприятия», - сообщает пресс-служба нефтяной компании..

С марта по май ТШО временно вернул около 26 000 человек домой к их семьям, что помогло уменьшить численность находящегося на производственных объектах персонала и повысить эффективность мер социального дистанцирования и изоляции. Помимо этого, компания внедрила стратегию рассредоточения персонала, предусматривающую создание отдельных групп работников, которые не находятся вместе в местах проживания, в транспортных средствах и на рабочих местах. Увеличено количество проводимых ПЦР-анализов, с целью раннего выявления носителей вируса и круга потенциальных контактов для обеспечения своевременной изоляции и оказания медицинской помощи. На сегодняшний день было проведено 18 000 ПЦР-тестов среди персонала Тенгизского месторождения

В настоящее время производственная деятельность ТШО осуществляется без перебоев. Показатель хода выполнения масштабного Проекта будущего расширения – Проекта управления устьевым давлением составляет 77%. Принимаются меры, направленные на безопасное выполнение основных работ «критического пути» реализации проекта. Работы по изготовлению модулей и их отгрузка с производственной площадки ведутся согласно графику. Работы по обратной сборке модулей в Тенгизе выполняются запланированными темпами.

Ранее сообщалось, что карантин на Тенгизском месторождении продлен на 14 дней – до 26 июня.



