-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:40
-
-
вчера 21:29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 18:41
-
-
-
-
вчера 18:15
-
-
вчера 18:00
О текущей ситуации по коронавирусу рассказали в акимате Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОМ – В акимате Алматы представили данные о текущей эпидемиологической ситуации в Алматы на 17 марта, 22:00, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В Алматы во второй половине дня выявили четыре случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, количество зараженных COVID-2019 в городе составило 15 человек.
«Двое из них прибыли чартерным рейсом Берлин — Минск — Алматы 13 марта. Один — контактный с ранее выявленным пациентом. Все они находились на 14 дневном карантине.
Четвертая — 39 летняя женщина, прибывшая 12 марта рейсом Москва — Алматы. Узнав через СМИ, что 10 марта у одного человека, прибывшего также из Москвы, обнаружили коронавирус, обратилась самостоятельно для сдачи анализов», - отметили в акимате.
На сегодня в Городской клинической инфекционной больнице находятся 12 пациентов. Двое детей и мама одного ребенка размещены в Детской инфекционной больнице.
Важно отметить, что все контактирующие с ними люди найдены и помещены в провизорные стационары.
В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции необходимо:
- чаще мыть руки и использовать антисептик. Мыть руки необходимо каждые полчаса в течение 20 секунд с использованием мыла. Если поблизости нет ни раковины, ни мыла, то убить микробы поможет обычный антисептик. Подойдет обычный спирт, купленный в аптеке. Если на него аллергия, то используйте санитайзер;
- проветривать помещение как можно чаще;
- ограничить выход в общественные места;
- избегать рукопожатий и другого близкого контакта.
- укреплять иммунитет;
- в случае появления симптомов простудных заболеваний, при подозрении на ОРВИ и ГРИПП, жалоб на общую слабость, сухой кашель, необходимо сразу вызвать врача из поликлиники или скорую помощь, также вам необходимо носить маску.
Для справок работает круглосуточный Call-центр по номеру 1406.
Официальная информация доступна на сайте и официальных страницах акимата города Алматы в социальных сетях. Дополнительная информация оперативно размещается на Telegram-канале Stopcov Almaty.
На сегодняшний день в стране подтверждены 33 случая коронавируса, из них в Алматы – 15 случаев, Нур-Султане – 18 случаев.
Режим карантина введен в Нур-Султане и Алматы с 19 марта.
- Коронавирус: Иностранцам в Узбекистане автоматически продлят визу
- Nur Otan возьмет на контроль защиту трудовых и иных прав граждан во время карантина
- В Атырау у находящихся на карантине коронавирус не подтвердился
- Касым-Жомарт Токаев поблагодарил врачей, лечащих зараженных коронавирусом
- От туристических поездок отказываются жители СКО
- Будут ли привлекать зарубежных врачей в Алматы из-за коронавируса
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана