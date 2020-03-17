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О текущей ситуации по коронавирусу рассказали в акимате Алматы

17 Марта 2020 23:14
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О текущей ситуации по коронавирусу рассказали в акимате Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОМ – В акимате Алматы представили данные о текущей эпидемиологической ситуации в Алматы на 17 марта, 22:00, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В Алматы во второй половине дня выявили четыре случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, количество зараженных COVID-2019 в городе составило 15 человек.

«Двое из них прибыли чартерным рейсом Берлин — Минск — Алматы 13 марта. Один — контактный с ранее выявленным пациентом. Все они находились на 14 дневном карантине.
Четвертая — 39 летняя женщина, прибывшая 12 марта рейсом Москва — Алматы. Узнав через СМИ, что 10 марта у одного человека, прибывшего также из Москвы, обнаружили коронавирус, обратилась самостоятельно для сдачи анализов», - отметили в акимате.

На сегодня в Городской клинической инфекционной больнице находятся 12 пациентов. Двое детей и мама одного ребенка размещены в Детской инфекционной больнице.

Важно отметить, что все контактирующие с ними люди найдены и помещены в провизорные стационары.

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции необходимо:
- чаще мыть руки и использовать антисептик. Мыть руки необходимо каждые полчаса в течение 20 секунд с использованием мыла. Если поблизости нет ни раковины, ни мыла, то убить микробы поможет обычный антисептик. Подойдет обычный спирт, купленный в аптеке. Если на него аллергия, то используйте санитайзер;
- проветривать помещение как можно чаще;
- ограничить выход в общественные места;
- избегать рукопожатий и другого близкого контакта.
- укреплять иммунитет;
- в случае появления симптомов простудных заболеваний, при подозрении на ОРВИ и ГРИПП, жалоб на общую слабость, сухой кашель, необходимо сразу вызвать врача из поликлиники или скорую помощь, также вам необходимо носить маску.

Для справок работает круглосуточный Call-центр по номеру 1406.

Официальная информация доступна на сайте и официальных страницах акимата города Алматы в социальных сетях. Дополнительная информация оперативно размещается на Telegram-канале Stopcov Almaty.
На сегодняшний день в стране подтверждены 33 случая коронавируса, из них в Алматы – 15 случаев, Нур-Султане – 18 случаев.
Режим карантина введен в Нур-Султане и Алматы с 19 марта.


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Ключевые слова: Алматы, Пневмония в Китае, Коронавирус,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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