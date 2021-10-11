О текущей эпидситуации по коронавирусу рассказал Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О текущей эпидемиологической ситуации по заболеваемости КВИ рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время достигнута стабилизация эпидемиологической ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекции, в сутки регистрируется до 2 000 случаев, что отразилось и на распространенности инфекции, по сравнению с 1 августа репродуктивное число снизилось в 1,2 раза с 1,11 до 0,96», - сказал Алексей Цой, выступая на правительственном часе в Мажилисе.

Глава Минздрава добавил, что стабилизация эпидситуации по коронавирусной инфекции отражается соответственно и на снижении госпитализации.

«Занятость инфекционных коек по республике на сегодня составляет 36%, реанимационных коек - 33%. В целом по стране с 1 августа отмечается снижение уровня занятости инфекционных коек с 56 до 36%, реанимационных с 45 до 33%.Резерв коечного фонда составляет – 22 тыс. коек», - уточнил Алексей Цой.