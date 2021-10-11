РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:43, 11 Октябрь 2021 | GMT +6

    О текущей эпидситуации по коронавирусу рассказал Алексей Цой

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О текущей эпидемиологической ситуации по заболеваемости КВИ рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время достигнута стабилизация эпидемиологической ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекции, в сутки регистрируется до 2 000 случаев, что отразилось и на распространенности инфекции, по сравнению с 1 августа репродуктивное число снизилось в 1,2 раза с 1,11 до 0,96», - сказал Алексей Цой, выступая на правительственном часе в Мажилисе.

    Глава Минздрава добавил, что стабилизация эпидситуации по коронавирусной инфекции отражается соответственно и на снижении госпитализации.

    «Занятость инфекционных коек по республике на сегодня составляет 36%, реанимационных коек - 33%. В целом по стране с 1 августа отмечается снижение уровня занятости инфекционных коек с 56 до 36%, реанимационных с 45 до 33%.Резерв коечного фонда составляет – 22 тыс. коек», - уточнил Алексей Цой.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алексей Цой Минздрав РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:00
    Казахстан выиграл пять медалей за день на Азиаде в Ханчжоу
    Сегодня, 19:44
    Назван состав «Астаны» на «Коппа Бернокки»
    Сегодня, 19:19
    Пожар в ночном клубе в Испании унес жизни 11 человек
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!