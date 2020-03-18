О текущей эпидемиологической ситуации рассказали в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОМ – В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о текущей эпидемиологической ситуации в Алматы по состоянию на 19:00 18 марта, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В Алматы на сегодня 18 лабораторно-подтвержденных случаев заражения COVID-2019.
В управлении общественного здоровья сообщили о восемнадцатом случае заражения коронавирусной инфекцией. Это 37-летняя женщина, прибывшая с пересадкой Франкфурт - Нур-Султан – Алматы 16 марта.
Пациентка была взята на 14-дневный домашний карантин, так как Германия входит в категорию 1б. 18 марта женщина с жалобами на повышение температуры тела до 37 градусов, першение горла вызвала скорую помощь, которая доставила ее в Городскую клиническую инфекционную больницу. Сейчас ее состояние оценивается как удовлетворительное.
Контактировавшие с ней люди, находящиеся на территории города Алматы, изолированы.
В настоящий момент в инфекционной больнице Алматы находятся 15 пациентов, в детской инфекционной - 2 детей и мама одного ребенка. Все они получают лечение согласно утвержденному протоколу, своевременно начата противовирусная и симптоматическая терапия.
Сообщается, что у всех пациентов состояние оценивается как удовлетворительное.
В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции необходимо:
- чаще мыть руки и использовать антисептик. Мыть руки необходимо каждые полчаса в течение 20 секунд с использованием мыла. Если поблизости нет ни раковины, ни мыла, то убить микробы поможет обычный антисептик;
- проветривать помещение как можно чаще;
- ограничить выход в общественные места;
- избегать рукопожатий и другого близкого контакта.
- укреплять иммунитет;
- в случае появления симптомов простудных заболеваний при подозрении на ОРВИ и грипп, жалоб на общую слабость, сухой кашель, необходимо сразу вызвать врача из поликлиники или скорую помощь, также необходимо носить маску.
Для справок работает круглосуточный call-центр по номеру 1406.
Официальная информация доступна на сайте и официальных страницах акимата города Алматы в социальных сетях. Дополнительная информация оперативно размещается на Telegram-канале Stopcov Almaty.
На сегодняшний день в стране подтверждены 36 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы – 18 случаев, Нур-Султане – 18 случаев.
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