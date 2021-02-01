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    12:54, 01 Февраль 2021 | GMT +6

    О текущем счете платежного баланса рассказали в Нацбанке

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Директор департамента платежного баланса Национального банка РК Азат Ускенбаев рассказал о текущем счете платежного баланса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Национальный банк сформировал предварительную оценку платежного баланса Республики Казахстан по итогам 2020 года. Динамика основных потоков в платежном балансе определялась падением мировых цен на нефть в первой половине года, последующей сделкой ОПЕК+, пандемией COVID-19 и ответными мерами Правительства по поддержке экономики.

    «По предварительной оценке, текущий счет сложился с дефицитом в 5,9 млрд долларов США, что соответствует прогнозным ожиданиям Национального банка на 2020 год. Основной причиной дефицита текущего счета является снижение экспорта товаров за счет сокращения экспорта нефти. В сравнении с 2019 годом экспорт сократился на 11,3 млрд долларов США (-19,4%) до 46,9 млрд долларов США. За тот же период импорт снизился на 3,9 млрд долларов США (-9,7%) до 36,2 млрд долларов США, что связано с сокращением ввоза инвестиционных и промежуточных товаров», - сказал Азат Ускенбаев.

    Состояние текущего счета обусловливается равновесием между торговым балансом с одной стороны и доходами к выплате иностранным инвесторам с другой. Исторически, платежный баланс характеризуется положительным торговым балансом, при отрицательном балансе доходов.

    За 2020 год отрицательный баланс инвестиционных доходов значительно снизился, что существенно сдерживало потенциальную глубину дефицита текущего счета. Дивиденды и реинвестированная прибыль, приходящаяся на долю прямых инвесторов, составили 10,4 млрд долларов США, что на 35% меньше аналогичного объема прошлого года (16,0 млрд долларов США).

    «Еще один значимый фактор – приток в страну валюты от участников Карачаганакского консорциума в сумме 1,3 млрд долларов США, поступившей в рамках урегулирования спора между Республикой Казахстан и консорциумом. Поступление этой компенсационной выплаты увеличило в два раза положительное сальдо вторичных доходов (трансфертов) до 2,1 млрд долларов США», - отметил спикер.

    Данные положительные тренды в доходах оказали противовес отрицательному сальдо торгового баланса в третьем квартале 2020 года. В итоге по 2020 году наблюдается улучшение сальдо текущего счета по сравнению с 2019 годом на 1,3 млрд долларов США.



    Теги:
    Нацбанк Казахстана Экономика
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