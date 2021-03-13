О технологии производства российской вакцины в Казахстане  рассказал Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой в ходе интервью агентству «Хабар» рассказал о технологии производства российской вакцины «Спутник V» на базе карагандинского фармацевтического завода, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Журналист агентства «Хабар» отметила, что на этой неделе была информация о том, что Беларусь получила технологию производства российской вакцины «Спутник V». «Есть ли она у Казахстана? Производят ли на карагандинском заводе по этой технологии или просто разливают», - спросила журналист агентства.

Министр ответил, что аналогичную технологию Казахстан получил в декабре прошлого года.

«Она заключается в том, что, да, мы получаем субстанцию, которая имеется. Это ноу-хау разработчика. Получаем субстанцию, ее доводим до финального совершенствования, начиная от смешивания этих субстанций до процедуры разлива. Этикетки наклеиваются, проводится проверка на стабильность, выдержку, обработку, обеззараживание, придание стерильных форм. Это определенный цикл. Он в процессе производства занимает важное значение. Наши белорусские коллеги также через эту процедуру проходят. Но мы уже пустили промышленную партию. Это очень важно», - прокомментировал министр здравоохранения РК Алексей Цой.