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    16:08, 22 Апрель 2021 | GMT +6

    О технологии производства казахстанской вакцины QazVac рассказала эксперт

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О технологии производства казахстанской вакцины QazVac рассказала эксперт Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий, член Национальной консультативной комиссии по иммунизации населения МЗ РК, профессор Жаннат Сатыбалдиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Что касается вакцины QazCovid-In или QazVac: у нее тоже достаточно известная технологическая платформа. Это классическая технологическая процедура, при помощи которой получается биологическая масса возбудителя коронавирусной инфекции, который инактивирован – то есть, убит с помощью химических методов и затем подвергается серьезной оценке с помощью хромотографических методов», - сказала Жаннат Сатыбалдиева на лектории Минздрава.

    «Он освобождается от остатков сред, на которых выращиваются эти вирусы, затем отрабатываются дозы, проводится целый ряд процедур, в процессе которых получается эта вакцина», - заключила она.

    Ранее Ж. Сатыбалдиева рассказала о технологии создания вакцины «Спутник V».

    «Технологическая платформа этой вакцины апробирована уже достаточно давно – этой технологии около 20 лет. Естественно, она была получена с помощью биотехнологических методов, при которых не используется патогенный штамм, а аденовирус человека. Но он является носителем, куда встраивается ген, который кодирует выработку белка S, против которого при попадании в организм вырабатываются антитела, обладающие защитными свойствами», - сообщила эксперт.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК QazVaс Вакцинация QazCovid-in
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