О техническом оснащении «красных» зон рассказали в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В настоящее время в медучреждениях регионов установлены восемь кислородных станций. Благодаря этому, в отличие от прошлого лета, когда баллоны помогали переносить волонтёры, лечебные учреждения снабжаются кислородом автономно, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, кислородные станции установлены на базе областного перинатального центра, в областном кардиологическом центре, областной больнице №1, в новой модульной инфекционной больнице в Атырау, в Курмангазинской, Кызылкогинской и Индерской районных больницах, а также областной больнице №2.
Кроме того, в медучреждениях региона имеется четыре аппарата МРТ, 13 аппаратов компьютерной томографии, 41 рентгеновский аппарат, 669 кислородных концентратов, 1 514 пульсоксиметров, 272 аппарата ИВЛ, 113 машин скорой медицинской помощи а также семь передвижных медицинских комплексов.
«Во всех медицинских организациях сформирован двухмесячный запас средств индивидуальной защиты и лекарственных средств», - рассказали в пресс-службе облздрава. Как ранее сообщалось, в Атырау доставили 10 тысяч доз II компонента вакцины «Спутник V».
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