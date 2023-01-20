О тарифе в обмен на инвестиции рассказали в ВКО

20 Января 2023, 21:05

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - На брифинге региональной службы коммуникаций руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий по Восточно-Казахстанской области Арман Малик сообщил, что с 2018 года в регионе увеличение тарифов на коммунальные услуги составило не более 18%, а по услуге водоотведения цены, наоборот, были снижены на 6%. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

«В своем Послании народу Казахстана Глава государства заявил, что в стране изношены две трети сетей электроснабжения, 57% тепловых коммуникаций и почти половина водопроводных сетей. Искусственное сдерживание тарифов чревато веерными отключениями, авариями, и, как итог, угрозой здоровью и жизни граждан. На монопольных рынках необходимо перейти к новой тарифной политике «Тариф в обмен на инвестиции». Показатели износа сетей и мощностей нужно сократить минимум на 15%. Тариф будет предоставляться в обмен на вложения в инфраструктуру», - сказал Арман Малик.

На сегодня в коммунальной сфере региона имеется ряд проблемных вопросов, таких как высокий износ сетей, низкая зарплата квалифицированных работников, удорожание материалов и оборудования. Все они требуют своего решения.

«Износ коммунальных сетей по области в среднем составляет около 76,19%, из них по услугам передачи электрической энергии - 97%, теплоснабжения - 64,8%, водоснабжения - 62,41%, водоотведения - 80,55%. В коммунальной сфере области работают около 8 тысяч квалифицированных работников. Заложенные в тарифе заработные платы работников ниже, чем средняя зарплата по отрасли в ВКО по данным статистики. К примеру, по итогам 3 квартала 2022 года в сфере теплоснабжения средняя заработная плата составляет 259 тысяч 516 тенге, а в тарифе АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» заложена 181 тысяча 297 тенге, что ниже на 30% уровня статистики», - отметил спикер.

«В рамках расчета прогнозных показателей при переходе к тарифной политике «Тариф взамен на инвестиции» АО «ОЭСК» сообщается, что для снижения уровня износа на 15% до 2030 года с учетом сетей, находящихся в Абайской области требуется осуществить модернизацию 1 622 км линий электропередачи и 3 тысяч 543 единиц оборудования», - отметил и.о. руководителя отдела энергетики и энергосбережения управления энергетики и ЖКХ ВКО Ельнур Шакиров.

«В действующих инвестиционных программах СЕМ в период 2023-2027 гг. предусмотрены ремонтные работы на 20,4 км тепловых сетей на общую сумму 4,3 млрд тенге, что предполагает снижение износа на 1,3%. На сегодня утвержден план мероприятий по проведению технического обследования инженерных сетей субъектами естественных монополий со сроком выполнения до 1 июня 2023 года», - сказал он.

Кроме того, проводятся работы по изменению подзаконных актов, а именно правил формирования тарифов.

«Во исполнение поручения Президента по снижению уровня износа на 15% департаментом проводится соответствующая работа с монополистами. Одним из вариантов является разделение объема инвестиции путем распределения нагрузки на конечные тарифы», - добавил он.

Помимо этого, одним из примеров успешной цифровизации сервисов является запуск в 2019 г. электронной базы данных «Монополист». Она является общедоступной, что обеспечивает прозрачность принимаемых решений.

«Перед утверждением тарифов и инвестиционных программ уполномоченным органом проводятся публичные слушания, где проект тарифа и инвестиционной программы защищается перед потребителями. Кроме того, проводятся экспертные советы, созданные при ведомстве уполномоченного органа, где в состав включены депутаты, представители общественных объединений, представители местных исполнительных органов и другие лица, что, в свою очередь, обеспечивает гласность принимаемых решений. После проведения всех процедур утверждается тариф и тарифная смета, а также совместно с госорганами утверждаются инвестиционные программы. В этой связи, просим всех заинтересованных лиц активно участвовать в процессе формирования тарифов», - заключил А.Малик.

Фото: инфоцентр ВКО