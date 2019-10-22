О тарифе на газ рассказали в акимате Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – После завершения строительства газопровода «Сарыарка» тариф на газ в столице будет зафиксирован на пять лет. Об этом сообщил и.о. руководителя управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султана Ернат Базил в ходе заседания Общественного совета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Население города интересует цена газа. Очень важно иметь конкретную информацию по стоимости газа. Этот же вопрос сегодня беспокоит представителей бизнеса. Есть конкретные цифры по стоимости газа?» - поинтересовались члены Общественного совета на заседании в столичном акимате.

Как отметил и.о. руководителя управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Ернат Базил, конкретная цена на газ на сегодняшний день до сих пор не определена.

«Есть письмо ориентировочное за подписью министра энергетики Каната Бозумбаева. Там была определена оптовая цена на газ в 46 тысяч тенге (за 1000 кубометров). Это предварительная цена. На сегодняшний день окончательной цены министерство не дает. Два раза мы запрашивали. Один и тот же ответ: после завершения работ по магистрали «Сарыарка» и подсчета инвестиционных проектов будет окончательная цена на газ. Мы об этом уже третий месяц говорим. Но определенной цены за тысячу кубов газа пока нет. Какой бы ни была цена, она будет зафиксирована на пять лет и больше повышаться не будет», - ответил Ернат Базил.

Ранее сообщалось о завершении работы по строительству линейной части газопровода «Сарыарка». Первым этапом проекта является прокладка линейной части газопровода по маршруту Кызылорда – Жезказган – Караганда – Темиртау – Нур-Султан.