О своем самочувствии после получения вакцины от КВИ рассказал врач-эпидемиолог

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Толебек Кудайбергенов работает врачом-эпидемиологом в столичной городской поликлинике №7. Он тоже оказался в числе тех врачей, которые добровольно получили вакцину против коронавируса. О том, как он себя чувствует после вакцинации и в чем эффективность вакцины врач рассказал корреспонденту МИА «Казинформ».

«У меня не было никаких жалоб после получения вакцины. Наоборот чувствую себя хорошо, очень бодрым. Согласно методичке, в которой прописано все, что касается вакцинации, говорилось, что в течение трех дней после получения вакцины, возможно, поднимется температура, появится небольшая усталость, боль в суставах, озноб, но сверхъестественного ничего не случилось. Была только слабость», - рассказал врач-эпидемиолог.

Толебек Кудайбергенов вакцинировался в городской поликлинике №7. В ходе беседы он пояснил, как в целом проходит этот процесс.

«Я работаю в этой поликлинике. У входа у нас измерили температуру. По указательному табло затем поднялись на третий этаж, где сначала полный осмотр проводит врач. После этого, если результаты осмотра положительные, нас вакцинируют. Одна доза вакцины предназначена на пять человек. Поэтому для получения вакцины нужно собрать пять человек. Только потом прививаемся», - добавил он.

По словам врача, после получения вакцины врачи наблюдают за его состоянием в течение 30 минут. Если пациент хорошо себя чувствует, дальше он может заниматься другими делами.

«После вакцинации обязательно нужно передать участковому врачу все свои данные. В течение трех дней он наблюдает за пациентом. Если температура поднимается - экстренно вызывают скорую помощь. Если требуется госпитализация - направляем в стационар», - отметил врач-эпидемиолог.

Толебек Кудайбергенов признался, что не боялся получить вакцину, потому что она долгое время исследовалась и доказала свою эффективность.

«В других странах, где население получило вакцину, постепенно смягчают ограничительные меры. Если оперативно организовать кампанию по вакцинации, у нас тоже можно постепенно смягчать карантинные меры», - добавил он.

Он также отметил, что вакцина - это первое профилактическое мероприятие, которое проводится при таких заболеваниях.

«После вакцинирования в организме человека образуются антитела. Когда возбудитель попадает в организм, антитела быстро реагируют на него. Тем самым они предотвращают развитие болезни», - заключил врач-эпидемиолог Толебек Кудайбергенов.

Напомним, 1 февраля в Казахстане началась кампания по добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. В числе первых, кто получил вакцину от коронавируса, оказалось руководство Министерства здравоохранения РК в лице главного государственного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова и вице-министра здравоохранения Ажар Гиният. С 1 февраля вакциной против коронавирусной инфекции в Нур-Султане привились 719 медицинских работников.