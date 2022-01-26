О своем настрое перед Олимпиадой в Пекине рассказали столичные спортсмены

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – До главных игр четырехлетия остались считанные дни. 32 атлета страны завоевали 82 путевки по восьми видам спорта. Три из них принадлежат столичным спортсменам. В Шорт-треке обладателями лицензии стали Абзал Ажигалиев, Яна Хан, а в конькобежном спорте – Дмитрий Морозов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

По словам тренера, обладатели путевок продолжают тренироваться со строгим соблюдением мер предосторожности. Отметим, что Абзал Ажигалиев – опытный атлет, который ранее неоднократно участвовал в Олимпийских играх. Победитель чемпионатов мира и Кубка мира. Во время приема спортсменов накануне мировых соревнований Глава государства передал Абзалу Государственный флаг и выразил уверенность в том, что наши спортсмены с достоинством защитят честь страны.

В шорт-треке большие надежды возлагают на Яну Хан, которая обновила рекорд Казахстана. Юная спортсменка поделилась особенными чувствами в преддверии своей первой Олимпиады.

«Я до сих пор не могу поверить, что попала в пятерку спортсменов, которые поедут на Олимпиаду. До самого конца я не знала, что буду защищать честь страны в Пекине в смешанной эстафете. Мне не хватило двух шагов, чтобы получить путевку в индивидуальном зачете. Более того, это был мой первый чемпионат мира среди взрослых. Поэтому я была очень взволнована. Честно говоря, до сих пор не верится, что буду участвовать в Олимпиаде. Для меня это было недоступной мечтой. Я рада, что моя мечта сбылась. Подготовка идет хорошо, в основном работаем на скорость. Мы тренируемся в эстафете, ребята – в индивидуальной дисциплине», - рассказала Яна.

Планируется, что на Олимпиаду, которая пройдет в столице Китая с 4 по 20 февраля, поедут около 4 000 спортсменов из 95 стран мира.

«Мы проделали большую работу. Планировали получить 10 лицензий. Но на одну путёвку получилось меньше. Две лицензии завоевала Ольга Тихонова. Кроме того, есть дополнительная эстафета, в которой будут соревноваться двое мужчин, две женщины. В данной эстафете наша команда заняла 12-е место, поэтому нашей команде девушек была присуждена еще одна путевка. К этим соревнованиям готовится Яна Хан. Нельзя забывать, что на последнем Кубке мира она показала отличные результаты в беге на 500 метров и побила рекорд Казахстана», - сказал главный тренер команды Мадигали Карсыбеков.

Победитель чемпионата Азии и мира Дмитрий Морозов выступит на XXIV зимней Олимпиаде на дистанции 1500 м. Дмитрий успешно выступает на этой дистанции.

В соревнованиях по 15 видам спорта будут разыграны 109 комплектов медалей. Планируется, что национальная сборная отправится 27 января через Нур-Султан и Алматы.

«В мужском первенстве примут участие Абзал Ажигалиев, Адиль Галиахметов и Денис Никиша. В гонке на 500 метров будут соревноваться все трое. Абзал – лидер команды. Мы не перестаем готовиться. Все соблюдают карантинные меры. Наша цель – вывести на игру 100% здоровых спортсменов», - сказал главный тренер команды Мадигали Карсыбеков.

Безусловно, главная мечта каждого спортсмена – подняться на пьедестал победы в престижной гонке. Желаем спортсменам удачи и побед!