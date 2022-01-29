О свободной конкуренции при ведении бизнеса говорили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – О мерах по поддержке предпринимательства, обеспечения свободной конкуренции и прозрачности работы для ведения бизнеса говорилось на круглом столе, организованном редакцией Атырауской областной общественно-политической газеты «Прикаспийская коммуна», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Так, руководитель департамента Агентства РК по защите и развитию конкуренции по Атырауской области Айгуль Набиева сообщила о том, что одним из новшеств в деятельности департамента является создание Совета по выявлению и устранению барьеров входа на товарные рынки.

«В 2021 году Советом по выявлению и устранению барьеров входа на товарные рынки было проведено 11 заседаний на различные темы. Такие как: проблемные вопросы при закупке услуг у субъектов здравоохранения по оказанию медицинской помощи в рамках ГОБМП и ОСМС. А также землеустроительного проектирования, услуг телекоммуникаций через доступ к кабельной канализации, услуг хранения скоропортящихся вещественных доказательств, требующих специальных условий хранения. В сфере деятельности услуг строительно-монтажных работ при подключении потребителей к природному газу, получение поддержки в виде строительной инженерно-коммуникационной инфраструктуры субъектами бизнеса в рамках государственных программ «Дорожная карта бизнеса — 2025» и «Еңбек». Влияние на предпринимательскую деятельность решения АО «КазтрансГазАймак» о приостановлении выдачи технических условий на подключение к системе газоснабжения, осуществление закупа услуг по выпуску публикаций в печатных изданиях по государственному заказу», — сообщила руководитель департамента Агентства РК по защите и развитию конкуренции по Атырауской области Айгуль Набиева.

Также по итогам деятельности Совета за 2021 год в Карту барьеров было внесено девять предложений, которые были или будут решаться на местном и на республиканском уровне.

Разговор шел о защите конкуренции и ограничения монополистической деятельности на соответствующих товарных рынках, выявление барьеров, препятствующих входу на рынки, формированию конкурентной рыночной экономики и выработки конкретных предложений по устранению ограничений на товарных рынках. Участие в обсуждении проблем приняли Еркинбек Каракешов – начальник отдела региональной Палаты предпринимателей, Балжан Досмухамбетова – президент ОО «Защита прав потребителей и развития конкуренции», а также Саттыгул Сабыров – главный специалист отдела поддержки бизнеса и развития торговли и Ризабек Мусагалиев – руководитель отдела развития местного содержания областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития