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О существенном росте НДС из стран ЕАЭС сообщили в Минфине

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
9 Февраля 2021, 09:54
О существенном росте НДС из стран ЕАЭС сообщили в Минфине

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев заявил о двукратном росте эффективности таможенных досмотров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Расхождения в статистических данных по направлению экспорт КНР – импорт РК в прошлом году снижены до 45%. Повышена эффективность таможенных досмотров до 51%, что позволило дополнительно обеспечить 25 млрд тенге», - сообщил Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства.

Он также напомнил, что в целях автоматизации процессов администрирования и исключения человеческого фактора был запущен модуль «Экспортный контроль» и начато использование навигационных пломб.

«Уже сегодня имеются значительные результаты. НДС из стран ЕАЭС вырос к 2019 году на 12,2 млрд тенге и впервые превысил поступления с импорта из всех третьих стран на 34 млрд тенге», - заключил министр.


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