О субботнике с учителями в Семее высказался Асхат Аймагамбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О случае с привлечением учителей к несвойственным им функциям в Семее высказался министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Речь идет о ситуации в городе Семее, последний такой случай был. Мы свою позицию достаточно четко изложили, как только данная информация появилась. Мы сначала, конечно, постарались удостовериться, что это информация соответствует действительности, и когда узнали, что такой вопиющий случай имел место быть, мы отреагировали», - сказал Асхат Аймагамбетов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

По словам министра, в связи с этим было проведено заседание.

«Мы провели заседание, привлекли сотрудников, которые привлекали учителей к несвойственной их функции. Мы считаем, что в дальнейшем необходимо также привлекать к строгой дисциплинарной ответственности», - подчеркнул Асхат Аймагамбетов.

Напомним, 16 октября в социальных сетях появились публикации о том, что в школе № 43 города Семея учителей сняли с уроков и отправили на субботник подметать улицы. Привлечение педагогов к несвойственным функциям, причем в ущерб учебному процессу, является нарушением Закона «О статусе педагога».



