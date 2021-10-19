О структуре нацпроектов рассказал Кайрат Келимбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько задач будет возложено на каждого вице-министра в рамках национальных проектов, рассказал председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, Управляющий МФЦ «Астана» Кайрат Келимбетов в интервью на площадке TALAP.Talks, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«10 национальных проектов перетекает в 40 направлений, есть несколько подзадач, например, «экономический рост», там есть несколько направлений или «сильные регионы», там есть и «Нурлы Жол» и «Нурлы Жер». Есть направления, а потом порядка 100 задач и свыше 200 показателей. То есть, вместо несколько тысяч показателей, у нас теперь 200», - пояснил Кайрат Келимбетов.

Он также сообщил, сколько задач будет возложено на каждого вице-министра в рамках национальных проектов.

«Если в среднем взять по каждому министерству, то на каждого заместителя министра от одной до трех задач», - уточнил Кайрат Келимбетов.

Ранее сообщалось, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об утверждении перечня национальных проектов.

