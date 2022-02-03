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О строительстве второго индустриального парка в Нур-Султане отчитались в акимате

3 Февраля 2022 17:13
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О строительстве второго индустриального парка в Нур-Султане отчитались в акимате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Строительство второго индустриального парка в Нур-Султане планируется начать в 2023 году. Об этом сообщил заместитель руководителя управления по инвестициям и развитию предпринимательства Нур-Султана Азамат Абдуалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Учитывая, что первый парк у нас сейчас заполнен практически на 100% было принято решение о создании индустриального парка №2. Разработан мастер-план по данному вопросу. Для его разработки была привлечена крупная сингапурская компания Jurong», - сказал А.Абдуалиев на отчетной встрече в городском маслихате.

По его словам, на территории второго парка планируется привлечь порядка 150 новых инвестпроектов на сумму 500 млрд тенге. Стоимость инфраструктуры изначально составила порядка 143 млрд тенге. Но после корректировки технико-экономического обоснования планируется снижение стоимости проекта до 88 млрд тенге.

«Данная инфраструктура у нас разделена на 3 очереди с 9 пусковыми комплексами (…) Строительство первой очереди первого пускового комплекса планируется начать в 2023 году», - добавил заместитель руководителя управления.

Общая площадь парка – 433 га, строительство рассчитано до 2030 года.


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#Нур-Султан   #Акимат   #Экономика  
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Автор:

Анеля Касымова

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