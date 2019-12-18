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О строительстве газораспределительных сетей в столице рассказал Алтай Кульгинов

18 Декабря 2019 16:10
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О строительстве газораспределительных сетей в столице рассказал Алтай Кульгинов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О ходе строительства газораспределительных сетей рассказал аким столицы Алтай Кульгинов, передает коррепондент МИА «Казинформ».

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«На данный момент ведутся работы по строительству подводящих газопроводов в жилые массивы», - сказал Алтай Кульгинов на брифинге в СЦК.

Аким напомнил, что газопровод строится по поручению Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева. На совещании по дальнейшему развитию столицы Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил взять на контроль процесс газификации города.


«Газификация столицы пройдет в три этапа. Она является стратегически важным проектом для города и страны в целом. Уже сейчас в городе наблюдается смог, это портит экологию и небезвредно для жителей. Газификация позволит снизить вредные выбросы в город в 6 раз. Планируем, что уже в следующем отопительном сезоне отапливаться газом будут ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, жилые массивы Коктал-1, Коктал-2, Агрогородок, Промышленный, Железнодорожный, Юго-Восток», - добавил Алтай Кульгинов.


Вторым этапом, как было отмечено, газ проведут в жилые массивы Мичурино, Интернациональный, Куйгенжар (1-й и 2-й ПК), Тельман (3-й ПК), Пригородный, Garden Village и Family Village (4-й ПК)». Третьей очередью будут газифицированы жилые массивы Ильинка (1-й и 2-й ПК), Шубар (3-й ПК), Ондирис (4-й ПК). Срок реализации - 2020-2023 годы.


По словам разработчиков проекта, газораспределительные сети будут проведены по уличной сети вплоть до заборов. От заборов непосредственно к домам подключать газ будут сами жители частного сектора. Акиматом для жителей на бесплатной основе предусмотрены счетчики.


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Ключевые слова: Энергетика, Нур-Султан, ЖКХ,
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Автор:

Серик Сабеков

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