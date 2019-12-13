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О строительстве аэропортовского кольца рассказал Сагинтаев

13 Декабря 2019 15:16
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О строительстве аэропортовского кольца рассказал Сагинтаев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о строительстве автомобильной развязки на аэропортовском кольце, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В этом году Правительство нас поддержало, мы смогли получить дополнительные деньги на 2019 год и на развязки, и на выкуп земельных участков, и на продолжение строительства метро, и на другие объекты. На следующий год также в полном объеме в этой части наши заявки были приняты. Я думаю, все развязки, и выкуп домов - начнут на следующий год продвигаться. Самое главное, мы смогли получить финансирование на начало строительства на Кульджинском тракте – это аэропортовское кольцо», - сказал на сессии маслихата Бакытжан Сагинтаев.

Он отметил, что работа начнется с начала следующего года. Перед подрядчиком поставлена задача уложиться в 1,5 года, максимум в 2 года, потому что это очень важный участок - иначе на нем будут и дальше продолжаться «пробки».

Напомним, сегодня маслихат города утвердил городской бюджет в размере свыше 700 млрд тенге.

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Ключевые слова: Алматы, Транспорт,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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