О стабильном росте заражений КВИ заявили в Управлении общественного здоровья Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Управлении общественного здоровья города Алматы рассказали о ситуации с коронавирусной инфекцией в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня состояние по COVID-19 - идет стабильный рост. Зарегистрировано 595 случаев коронавирусной инфекции, из них 490 случаев с симптомами легкой и средней степени тяжести и 95 случаев без симптомов», - сказала в ходе брифинга представитель Управления общественного здоровья города Алматы, руководитель Центра телемедицины Лаура Мырзагали.

Всего в городе вылечившихся – 29 096 человек (+570).

В инфекционных стационарах физически находятся 3 146 человек (87 детей – состояние легкой и средней степени тяжести), из них взрослых - 77 в крайне тяжелом, 570 - в тяжелом, 2499 – в состоянии средней степени тяжести.

Выписано всего – 449 человек, поступило – 309 человек. В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего – 177 (271 свободных коек). На ИВЛ – 14, на не инвазивной ИВЛ – 69, High flow занято - 64 аппаратов.

Всего за весь период с 1 февраля по 5 апреля провакцинировано - 44 315 человек. Из них 6 200 получили оба компонента вакцины. С 2 апреля - по 5 апреля вакцинировано 28 713 граждан. За прошедшие сутки прививку получили 4 764 человека. Остаток вакцин - 6 335 доз, процесс вакцинации продолжается.

9 апреля ожидается 5 транш вакцины в количестве 57 445 доз. 13 апреля – еще 57 445 доз. Итого 114 890 доз, которые будут распределены до конца месяца.

Напомним, сегодня Премьер-Министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства заявил, что в Казахстане до июня будет обеспечена вакцинация двух млн человек ежемесячно.