О сроке уплаты налога на имущество напомнили жителям Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – До 1 октября физическим лицам необходимо уплатить налог на имущество за 2020 год. О том, где проверить начисленную сумму или задолженность по налоговым платежам, рассказал заместитель руководителя департамента государственных доходов по Карагандинской области Канат Балтабеков на онлайн-брифинге на платформе Региональной службы коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно внесённым изменениям в Налоговый кодекс налог на землю и недвижимое имущество объединён в один – на имущество», – отметил спикер.

Где узнать сумму налога на имущество:

на сайте комитета госдоходов –https://www.gov.kz/memleket/entities/kgd?lang=ru, в разделе «Электронные сервисы»;

в мобильном приложении «E-salyq Azamat» – сервис «Предстоящие платежи» (приложение можно скачать в App Store или Play Market);

в мобильных приложениях банков (Kaspi.kz, Homebank).

Также спикер напомнил, что срок уплаты налога на имущество за 2020 год истекает 1 октября.

«Для удобства населения в органах госдоходов действует контакт-центр по номеру: 1414. В центр можно обращаться в том числе и по налогу на имущество. Уплатить налоги можно через банки второго уровня или платёжные терминалы, а также в отделениях Казпочты. Призываем своевременно (до 1 октября 2021 года) исполнить свои налоговые обязательства», – обратился к жителям области Канат Балтабеков.