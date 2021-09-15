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    21:41, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    О сроке уплаты налога на имущество напомнили жителям Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – До 1 октября физическим лицам необходимо уплатить налог на имущество за 2020 год. О том, где проверить начисленную сумму или задолженность по налоговым платежам, рассказал заместитель руководителя департамента государственных доходов по Карагандинской области Канат Балтабеков на онлайн-брифинге на платформе Региональной службы коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Согласно внесённым изменениям в Налоговый кодекс налог на землю и недвижимое имущество объединён в один – на имущество», – отметил спикер.

    Где узнать сумму налога на имущество:

    на сайте комитета госдоходов –https://www.gov.kz/memleket/entities/kgd?lang=ru, в разделе «Электронные сервисы»;

    в мобильном приложении «E-salyq Azamat» – сервис «Предстоящие платежи» (приложение можно скачать в App Store или Play Market);

    в мобильных приложениях банков (Kaspi.kz, Homebank).

    Также спикер напомнил, что срок уплаты налога на имущество за 2020 год истекает 1 октября.

    «Для удобства населения в органах госдоходов действует контакт-центр по номеру: 1414. В центр можно обращаться в том числе и по налогу на имущество. Уплатить налоги можно через банки второго уровня или платёжные терминалы, а также в отделениях Казпочты. Призываем своевременно (до 1 октября 2021 года) исполнить свои налоговые обязательства», – обратился к жителям области Канат Балтабеков.


    Теги:
    Карагандинская область Общество Налоги
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