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О сроках запуска ракеты «Союз - 5» с космического комплекса «Байтерек» рассказал глава Роскосмоса

Автор:  
Сара Кабикызы
8 Февраля 2021, 10:03
О сроках запуска ракеты «Союз - 5» с космического комплекса «Байтерек» рассказал глава Роскосмоса

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин высказался о ближайшей перспективе запуска новой ракеты «Союз-5», который планируется с космического - ракетного комплекса (КРК) «Байтерек» на космодроме Байконур, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Союз-5» полетит вовремя. Весной закончится проектирование реконструкции стартового стола на Байконуре, и летом начнутся работы. Лётные испытания начнём через 2,5 года», - написал Дмитрий Рогозин в ответ на комментарий одного из интернет-пользователей в сети Twitter , усомнившегося в своевременности запуска ракеты.

Как известно, в 2018 году был подписан протокол о внесении изменений в соглашение правительств Казахстана и России о создании на Байконуре комплекса «Байтерек» от 22 декабря 2004 года. Он определяет обязанности сторон по проекту, вывод из аренды и передачу казахстанской стороне объектов наземной космической инфраструктуры комплекса «Зенит-М» для модернизации.

Казахстан отвечает за создание наземной инфраструктуры путем модернизации КРК «Зенит-М». Россия разрабатывает новую ракету-носитель «Союз-5». Согласно договоренностям, первый старт с КРК «Байтерек» запланирован на четвертый квартал 2023 года.

Как сообщалось, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдат Мусин и глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин определили дату начала практической реализации проекта «Байтерек» - 16 октября 2020 года.

Первым результатам работ казахстанских и российских специалистов по практической реализации проекта КРК «Байтерек» на космодроме Байконур было посвящено наше интервью.


Кызылординская область   Наука   Освоение космоса   Байконур   Россия   Регионы  
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