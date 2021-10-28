О спецпроекте «Еңбек – елдің мұраты» рассказал Серик Шапкенов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О специальном проекте «Еңбек – елдің мұраты», рассказал министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выступая на республиканском форуме «К Обществу Всеобщего Труда» глава Минтруда отметил, что ценность труда, это главная составляющая для социального-экономического роста государства и благосостояния народа.

«В рамках программы «Рухани жаңғыру» нашим министерством с начала года реализуется специальный проект «Еңбек – елдің мұраты», целью которого является воспитание трудолюбия у подрастающего поколения через повышение авторитета людей, добившихся успеха благодаря упорному труду. В целях качественной реализации специального проекта мною был утвержден план конкретных мероприятий», – сказал Серик Шапкенов.

Так, по его словам, на сегодня в общеобразовательных учебных заведениях страны проводятся уроки занятости «Твой выбор» с привлечением ветеранов труда и победителей региональных этапов конкурса «Еңбек жолы» прошлых лет, на предприятиях и производствах для школьников организуются дни открытых дверей. На телевидении и в социальных сетях организованы передачи о трудовых династиях, о людях, постоянно обучающихся новым знаниям и навыкам, а также о тех, кто внес значимый вклад в становление независимого Казахстана.

«Глава государства в своем сентябрьском Послании также отметил, что одной из главных задач является привитие у молодежи общечеловеческих ценностей, таких как патриотизм, стремление к знаниям, трудолюбие, сплоченность и ответственность. Немаловажная роль в реализации данной задачи отводится старшему поколению, наставникам, которые ежедневно делятся своим жизненным опытом и профессионализмом с нашей молодежью», – подчеркнул министр.