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    17:45, 28 Октябрь 2021 | GMT +6

    О спецпроекте «Еңбек – елдің мұраты» рассказал Серик Шапкенов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О специальном проекте «Еңбек – елдің мұраты», рассказал министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Выступая на республиканском форуме «К Обществу Всеобщего Труда» глава Минтруда отметил, что ценность труда, это главная составляющая для социального-экономического роста государства и благосостояния народа.

    «В рамках программы «Рухани жаңғыру» нашим министерством с начала года реализуется специальный проект «Еңбек – елдің мұраты», целью которого является воспитание трудолюбия у подрастающего поколения через повышение авторитета людей, добившихся успеха благодаря упорному труду. В целях качественной реализации специального проекта мною был утвержден план конкретных мероприятий», – сказал Серик Шапкенов.

    Так, по его словам, на сегодня в общеобразовательных учебных заведениях страны проводятся уроки занятости «Твой выбор» с привлечением ветеранов труда и победителей региональных этапов конкурса «Еңбек жолы» прошлых лет, на предприятиях и производствах для школьников организуются дни открытых дверей. На телевидении и в социальных сетях организованы передачи о трудовых династиях, о людях, постоянно обучающихся новым знаниям и навыкам, а также о тех, кто внес значимый вклад в становление независимого Казахстана.

    «Глава государства в своем сентябрьском Послании также отметил, что одной из главных задач является привитие у молодежи общечеловеческих ценностей, таких как патриотизм, стремление к знаниям, трудолюбие, сплоченность и ответственность. Немаловажная роль в реализации данной задачи отводится старшему поколению, наставникам, которые ежедневно делятся своим жизненным опытом и профессионализмом с нашей молодежью», – подчеркнул министр.

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